Múltiples acusaciones de acoso y abuso sexual salieron a la luz con el movimiento #MeToo. Reconocidos músicos y actores se vieron afectados por acciones que cometieron –o no– hace varios años. Entre ellos, Aziz Ansari, el comediante, protagonista y creador de la serie Master of None, quien en 2018 se declaró inocente de haber obligado a una fotógrafa de 23 años de edad a mantener relaciones sexuales con él.

Aziz Ansari: Right Now es el nombre del monólogo que estrenó el comediante este martes en Netflix. El show, que dura poco más de una hora, comienza con las palabras de Ansari refiriéndose a las acusaciones que vivió el año pasado y cómo se sintió durante el proceso: “Saben, no he dicho mucho al respecto, pero lo haré ahora porque ustedes están aquí y significan mucho para mí. Estoy seguro de que aún hay muchos que sienten curiosidad por saber lo que sucedió”.

En 2018, una mujer que nunca se identificó publicó en Babe.net el relato que involucraba a Ansari en un caso de abuso sexual. Después de la gala de los Emmy 2017, en Nueva York, ambos salieron a cenar y luego fiueron al apartamento del actor. Allí, de acuerdo con el relato de la fotógrafa, hubo besos y actos sexuales de manera forzosa.

Al día siguiente, Ansari le envió un mensaje a la mujer sobre lo divertida que había la noche, y ella respondió: "Sería divertido para ti, no lo fue para mí. Cuando fuimos a tu casa ignoraste mis señales no verbales y seguiste adelante. Deberías haberte dado cuenta de que no estaba cómoda".

El artista, quien se disculpó inmediatamente en los mensajes publicados por la víctima, recuerda la experiencia en el monólogo, dirigido por Spike Jonze. “Hubo momentos en los que sentí miedo, en otros humillado, a veces avergonzado y en último lugar me sentí terrible porque esta persona se hubiera sentido así", expresa.

"Siempre pienso en una conversación que tuve con uno de mis amigos. Me dijo: '¿Sabes qué? Esto me hizo pensar en todas las citas que he tenido'. Y al escucharlo, pensé que eso era increíble. Si todo esto hizo que, además de mí, otra gente sea más considerada, entonces es algo positivo y así es como me siento ahora", revela el comediante en Aziz Ansari: Right Now.

Antes de cambiar el tema, Ansari concluye: “Me hizo pensar mucho. Espero haberme convertido en mejor persona".

Relaciones familiares, racismo y política son otros de los temas que aborda el comediante en el monólogo disponible en la plataforma de streaming.