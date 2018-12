Avicii dejó una millonaria herencia a sus padres

El fallecido DJ sueco Avicii dejó toda su fortuna de 20 millones de libras a sus padres, según documentos legales archivados en su nativa Suecia .

Las formas legales publicadas por la Agencia Tributaria de Suecia revelaron que los padres del artista, Klas Bergling y Anki Lidén, heredarán la riqueza de su hijo de 231 millones de libras (25.5 millones de dólares).

El aclamado DJ, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue encontrado muerto en Mascate, Omán, en abril de este año. Después de su muerte, su familia escribió una carta abierta que decía que el joven de 28 años "no podía continuar y quería la paz".

De acuerdo con la ley sueca, el dinero se otorgará automáticamente a sus padres, ya que no estaba casado y no tenía hijos y no había escrito su último testamento para el momento de su muerte.

