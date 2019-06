Avengers: Endgame, la gran triunfadora de los MTV Movie & Tv Awards 2019

Este lunes 17 en la noche se llevó a cabo la ceremonia de los Premios MTV Movie & Tv Awards 2019, un evento esperado por los más jóvenes y fanáticos del séptimo arte. Bajo la conducción y animación del actor Zachari Levi, quien agregó su toque humorístico a la gala, se reconocieron las mejores producciones y actuaciones de este año.

La gran triunfadora de los premios fue la película Avengers: Endgame, que logró tres de las cuatro nominaciones a las que aspiraba: Mejor Película, Mejor Héroe (Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr.) y Mejor Villano (Thanos, con la actuación de Josh Brolin).

A pesar de las fuertes críticas que recibió la octava y última temporada de Game of Thrones, la serie dirigida por David Benioff y Daniel Brett Weiss fue galardonada como la Mejor Serie de Televisión, por encima de las otras nominadas: Riverdale, The Haunting of Hill House, Big Mouth y Schitt’s Creek.

Los premios a las mejores actuaciones eran de las categorías más esperadas de la noche. Lady Gaga fue reconocida como Mejor Actriz de Película gracias a su interpretación en el filme A Star is Born, donde no solo demostró su talento como cantante sino que sorprendió con su belleza y capacidad de actuación. Por su parte, Elisabeth Moss se quedó con el título de Mejor Actriz en Serie de TV con su papel en The Handmaid’s Tale.

Otra de las actrices reconocidas en la gala fue Sandra Bullock, quien se llevó el premio a la Actuación Más Aterradora por su interpretación en la película Birdbox, y uno de los momentos más emotivos de la ceremonia lo protagonizó Brie Larson al dedicar el premio Mejor Pelea (contra la malvada Minn-Erva) a Joanna Bennet y Renae Moneymaker, sus dobles en Capitana Marvel.

La gala, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, también premió a Surviving R. Kelly como Mejor Documental, Love & Hip Hop: Atlanta en la categoría Realeza de los Realities, y a Ruth Bader Ginsburg como Mejor Héroe de la vida real.

Desde el año 2017 los premios MTV cambiaron su nombre a MTV Movie & Tv Awards por la creciente popularidad de las series de televisión. Cada año, un personaje del espectáculo es reconocido por su trayectoria e influencia en el mundo cinematográfico. En esta edición, Dwayne “la Roca” Johnson fue el homenajeado de la noche.