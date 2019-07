Austin Butler interpretará a Elvis Presley

El actor estadounidense Austin Butler fue elegido para darle vida a Elvis Presley en la película biográfica de Waner Bros que dirigirá Baz Luhrmann.

La cinta narrará la vida del Rey del Rock & Roll desde que era un cantante de bajos recursos hasta convertirse en un ícono de la música global, mientras tenía que tratar con el “Coronel” Tom Parker, su manager, reseñó la revista Deadline.

Butler tuvo que competir por el papel con Ansel Elgort, Miles Teller y Harry Styles, que también asistieron a la audición planificada por Luhrmann. Sin embargo, el actor de 27 años de edad logró quedarse con el rol protagónico del proyecto. Butler hizo su debut en Broadway en la obra The Iceman Cometh en 2018 y próximamente se podrá ver su trabajo junto a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la película Once Upon a Time in Hollywood.

"Sabía que no podría hacer esta película si el casting no era absolutamente correcto, y buscamos a fondo a un actor con la capacidad de evocar el movimiento natural y singular, y las cualidades vocales de esta estrella incomparable pero, también, la vulnerabilidad interna del artista", dijo Luhrmann.

El filme sobre Elvis Presley contará también con la participación de Tom Hanks, quien interpretará a Tom Parker, el polémico representante del cantante.

El guion del filme será escrito por Craig Pierce y Luhrmann.

El biopic todavía no cuenta con un nombre, pero se sabe que empezará su rodaje en Queensland, Australia, con el apoyo del gobierno de esa localidad.