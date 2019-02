Aureliano Parra se manifiesta desde el silencio

Un problema familiar obligó a Aureliano Parra a permanecer largo tiempo encerrado en su casa. Allí se encontró con el silencio y aprendió a entenderlo y a manifestarlo.

Los libros fueron su respuesta. Pero no para leerlos o escribirlos, sino para despojarlos de palabras. Durante dos años recortó retazos de textos como la Gaceta Oficial, el libro Vanguardia, transvanguardia y metavanguardia del crítico de arte Víctor Guédez y No hay silencio que no termine de la política colombiana Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC durante seis años.

De ese proceso surgió la muestra Desde el silencio, en la que además de las páginas de libros recortadas, incluyó piezas trabajadas a partir de la monocromía, en las que los espacios representan otro tema importante en su carrera: el vacío.

“En esta exposición quiero mostrar el acto de recortar páginas como una manera de crear y dibujar, como un hecho pictórico que se asienta en la vida cotidiana”, dice el artista caraqueño, quien en 2017 obtuvo la Mención Honorífica del Salón Jóvenes con FIA.

Parra, licenciado en Artes Plásticas por el Instituto Universitario Armando Reverón, define como un momento de meditación el proceso de recorte de los textos. De ese modo reflexiona y se halla con el origen del ser, y confronta la violencia y el dolor que aturden a los venezolanos. “El hecho de recortar deviene plegaria. He investigado de manera constante sobre cómo confrontar la violencia y el ruido en la sociedad venezolana. Sentía que hacía falta el silencio para poder continuar. Yo también lo planteo como la única posibilidad para conectarte con tu propio ser y para comenzar otra vez”, añade el artista, quien también vincula esta premisa con la espiritualidad y el misticismo.

Una de las piezas que destaca es Catarsis, surgida luego de extraer palabras del libro de Betancourt. Considera que para la política colombiana escribir ese texto fue como un desahogo, y la obra que él realiza es un proceso contrario, pero conlleva también una manera de hacer catarsis. “Propongo un estado de quietud y de meditación”.

Sobre la muestra, la curadora María Luz Cárdenas señala: “Para él, recortar palabras del papel es como un grado máximo de silencio. Mientras anula la palabra, aparece un lenguaje por debajo, hecho de colores y texturas. He seguido a Aureliano desde que empezó. Y desde ese momento ha desarrollado el mismo principio: desmontar, rasgar y construir a partir del color. Además, nunca ha abandonado los contenidos sociales y existenciales”.

Parra señala que recortó las palabras de la gaceta para utilizarla como recurso político-social: “Es un emblema del país. Siento que es un recurso en el que se imprimen fundamentos que nos dirigen como ciudadanos, y que a la vez son mentiras, daños, fracturas. Por eso recorté todas esas palabras, para que nosotros mismos podamos reconstruir de nuevo”.

Desde el silencio

Galería D’Museo, Centro de Arte Los Galpones, Los Chorros

Inauguración: domingo 17 de febrero

Horario: de 11:00 am a 4:00 pm

Entrada libre