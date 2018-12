Así recibieron a Sthefany Gutierrez en Guamachito, su comunidad natal

Sthefany Gutierrez, Miss Universo Venezuela, llegó este sábado a Guamachito, su comunidad natal ubicado en el estado Anzoátegui, donde los habitantes la recibieron con aplausos y vitores.

La reina de belleza llegó a la localidad que la vio crecer luego de lograr el puesto de segunda finalista en el concurso Miss Universo, realizado en Bangkok, Tailandia, el pasado domingo 16 de enero.

En el video publicado por Gutierrez en su Instagram, se le observa rodeada de niños y habitantes de la zona. Los pequeños se tomaban fotos con la actual Miss Venezuela.

" Mi casa, mis familia,mis amigos, me recibieron ayer como no me lo esperaba, pero si pasamos un rato muy agradable en el sector que me vio crecer Guamachito gracias a todos por acompañarme estaré con ustedes siempre porque aquí tengo los recuerdos más bonitos de mi vida", escribió Gutiérrez en la descripción del video.