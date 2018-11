Así lucen los hijos de Ricky Martin a sus 10 años de edad

En 2008, Ricky Martin sorprendía al mundo revelando el nacimiento de Mateo y Valentino, sus dos hijos mellizos nacidos gracias a un vientre de alquiler. Hoy, diez años después, los pequeños parecen convivir en un ambiente de armonía junto a su padre y al esposo de este: el artista Jwan Yosef. "Mi vida, mi inspiración", escribió el boricua en una de las más recientes fotografías que suele compartir en su cuenta de Instagram.

Sobre cómo eligió a la madre de sus hijos, Ricky Martin reveló hace unos años que se siente muy agradecido con ella. "Vi la foto y me dije: ¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?, Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".

El cantante, además, rechaza la expresión "vientre de alquiler":

"Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él", dijo.

Y aunque se desconoce hasta el momento la identidad de la madre de Mateo y Valentino, hace unos meses, una fotografía que Ricky Martin compartió, vía Instagram, desató una infinidad de comentarios al respecto.

En la instantánea, el puertorriqueño se mostraba junto a Eglantina Zingg. La imagen hubiera pasado inadvertida si no fuera por el gran parecido de la modelo venezolana con los hijos del cantante.

"Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella", "casi que no me quedan dudas" y "la sangre no miente" fueron algunos de los muchos comentarios al post de Instagram.

Personalidades muy diferentes

Ricky Martin ha contado en más de una ocasión detalles de la convivencia con sus hijos. Y es a través de las fotografías que el cantante postea desde hace varios años en Instagram que hemos sido testigos del crecimiento de los pequeños y el camino que va tomando cada uno.

"Uno de ellos es baterista. Mi propio baterista me dijo: "No es que toque la batería, ¡es que le saca sonido al tambor!". Ese es Matteo. Valentino es mucho más paz y amor y de momento se va con las plantas y siempre está lleno de lodo. Es más fantasioso y me encanta. Son muy diferentes", revelo el boricua para la revista Elenco.

Sobre la educación de sus mellizos, Ricky ha dicho que estos tienen un profesor particular que les imparte clases personalizadas debido a que casi todo el tiempo viajan de un lugar a otro por el trabajo de su famoso padre.