Así se enteró Jack Nicholson de que su hermana era su madre

En 1974, Jack Nicholson recién estrenaba el filme China Town, dirigido por Roman Polanski. Como suele ocurrir en los momentos previos y posteriores a los estrenos, llegó el tiempo de dar entrevistas. Una de ellas fue con la revista Time, pero lejos de ser una más, terminó cambiándole la vida.

Uno de los redactores de aquella publicación preparaba un artículo sobre el actor y para eso consultó con varias personas que lo conocían desde la infancia. Una de ellas le reveló un dato impensado que el periodista decidió trasladarle a Nicholson: June, quien él creía que era su hermana mayor, en realidad era su madre.

El hecho está retratado, como gran parte de las experiencias de vida del actor de 82 años de edad, en el documental alemán de 2017 Jack Nicholson - Das teuflische Grinsen Hollywoods (Jack Nicholson-La sonrisa diabólica de Hollywood). En aquel momento, cuando el actor recibió el llamado anunciando su verdadera situación parental, tenía 37 años de edad.

El periodista le contó a Nicholson que su fuente era cercana a la familia y que le había relatado que June, entonces de 17 años de edad, había quedado embarazada y sus padres, los fervientes católicos John y Ethel May, decidieron hacerse cargo del bebé -literalmente- como si fuera de ellos. “Fue un momento bastante dramático, pero no lo que llamaría traumático”, explica el actor en el documental y recuerda: “Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre, ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento”.

A pesar de que con el tiempo pudo asumir sin problemas el engaño, su reacción inicial fue negar rotundamente las palabras del periodista. Para aquel entonces, tanto June como sus abuelos -a los que él creía padres- estaban muertos. Por eso decidió recurrir a Lorraine, a quien él hasta el momento consideraba su tía. Fue ella quien le confirmó la versión.

La identidad de su padre biológico todavía sigue siendo un misterio. En la biografía La vida de Jack se mencionan como posibles progenitores a Eddie King, un actor y compañero de baile de June, y al showman Don Furcillo-Rose, quien llegó a pedir un análisis de ADN al que Nicholson se negó.