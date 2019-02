Artistas publicaron carta abierta por la democracia de Venezuela

Venezuela está en un momento histórico. En 20 años de progresivo deterioro democrático, nunca se había estado tan cerca de lograr el cambio que tanto anhelan los venezolanos: un cambio por la democracia, por la libertad, por una mejor Venezuela.

En una Carta Abierta a la Comunidad Internacional y a los Venezolanos, personalidades de diversas ramas de las artes y del mundo del espectáculo, tanto venezolanos como del mundo entero, enviaron un mensaje contundente a la comunidad internacional, y a los venezolanos a favor de la propuesta pacífica, democrática y por la libertad de Venezuela liderada por el presidente interino, Juan Guaidó.

El propósito de esta misiva es sumarse a las voces que apoyan el clamor de los venezolanos; todos como ciudadanos de Venezuela y del mundo, y todos comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

Carta Abierta a la Comunidad Internacional, y al Pueblo de Venezuela: Libertad y Democracia para Venezuela

Venezuela se encuentra en una coyuntura política crítica pero llena de esperanza. Una coyuntura en la que la comunidad internacional está jugando un rol fundamental para apoyar al pueblo venezolano en su transición hacia la democracia.

Apoyar o no a Venezuela, apoyar o no a Juan Guaidó como presidente encargado del país, no es un debate de derechas o de izquierdas, es un debate sobre quienes están del lado de la democracia y la libertad, y quienes están del lado de la dictadura, el autoritarismo y el atropello a los derechos humanos de los venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La Constitución de Venezuela, a través de su artículo 233, da el marco institucional para que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asuma las competencias ejecutivas y disponga a la brevedad de las medidas necesarias para el restablecimiento del orden constitucional de Venezuela. Es nuestro deber respaldarlo, y reconocerlo como tal.

Su propuesta es clara y contundente: El cese de la usurpación de Maduro, y la entrada de ayuda humanitaria para los venezolanos, el establecimiento de un gobierno de transición, y el llamado a elecciones libres, justas y democráticas a la brevedad.

Nos sumamos a este clamor, por considerarlo el único camino pacífico y democrático para que la libertad y la democracia vuelvan a reinar en Venezuela.

Queremos reconocer y agradecer a los países que hasta ahora han respaldado a Juan Guaidó y a todo el pueblo venezolano que ha salido masivamente a las calles en esta lucha. Queremos invitar también a quienes aún no lo han hecho a que estén del lado correcto de la historia. Reconocer a Guaidó, reconocer el espíritu de libertad del pueblo venezolano movilizado tanto en Venezuela como desde la diáspora es rechazar la ilegitimidad, ilegalidad, violación de derechos humanos y represión de Nicolás Maduro.

Al pueblo de Venezuela, ¡sepan que no están solos! Todos nosotros sentimos su sufrimiento, y sentimos también su clamor por el derecho de ser libres y vivir en democracia. ¡Estamos con ustedes venezolanos!

¡Libertad y democracia para Venezuela!

Abril Schreiber Abin, Adriana Olivares, Aileen Celeste, Alberto Arvelo, Albi de Abreu, Alec Whaite, Alicia Machado, Amanda Gutierrez, Andreina Yepez, Barbara Palacios, Beatriz Vasquez Rodríguez, Beto Cuevas, Chiquinquira Delgado, Dayana Mendoza, Eduardo Sánchez Rugeles, Euler Guillén, George Harris, Jean Paul Leroux, Gladys Rodríguez, Georgina Palacios, Idania Chirinos, Juliet Lima, Nacho Huett, Nelson Bustamante, Mimi Lazo, Miguel Ferrari, Sumito Estévez y Patricia Velásquez son algunas de las personalidades que firmaron el documento.

Con información de nota de prensa