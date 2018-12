El artista británico que cantó contra Maduro en Chile

Morrissey, cantante y letrista británico, cantó contra Nicolás Maduro durante una de las presentaciones de su gira, esta vez, en la ciudad de Santiago de Chile, donde actualmente reside un alto número de venezolanos.

El artista se colocó la camiseta de La Vinotinto en el concierto para interpretar la canción Who Hill Protect Us From The Police (¿Quién nos protegerá de la policía?), la cual dedicó a los venezolanos que se manifiestan en contra del gobierno.

La información fue compartida mediante Twitter, donde también mostraron fotografías del evento.