La arquitectura caraqueña queda registrada en postales nostálgicas

Hace dos años, mientras caminaba por el centro de Caracas, Manuel Lara se quedó mirando con inquietud el edificio Pasaje Zingg, en una época famoso por los establecimientos que albergaba y ahora signado por la soledad y una escalera mecánica dañada. Pensó que a pesar del deterioro que presenta la estructura, aún conserva su belleza de antaño. Entonces se le ocurrió diseñar una síntesis gráfica del edificio. Es decir, una reinterpretación. El resultado fue la postal de un Pasaje Zingg más colorido y vivo.

Lara, de 31 años de edad y diseñador gráfico de la Universidad José María Vargas, quería más. Lo motivaba la idea de reavivar la identidad del caraqueño. Comenzó a visitar e investigar los íconos arquitectónicos de la ciudad, como el hotel Montserrat, el edificio Savoy o la Universidad Central de Venezuela, y estableció tres reglas: reconocer, reinterpretar y reimprimir la ciudad.

Al principio era solo un hobby. Lara trabajaba como diseñador de planta en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Pero cuando la gente le preguntaba si los vendía, entendió que podía ser un verdadero emprendimiento y renunció a su empleo.

Inspirado en su abuela, quien llegó a Caracas desde Mérida gracias a una postal que recibió de las Torres del Centro Simón Bolívar, creó Greetings From Caracas, un proyecto que acaba de ser seleccionado para participar del 26 al 30 de noviembre en la sexta edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que se realiza en Madrid. La cita, en la que Lara se presentará en la categoría Diseño Integral y Transversal, reúne en 400 trabajos las mejores expresiones de todas las áreas del diseño reciente de América Latina, España y Portugal.

El diseñador agradece no solo estar en la bienal. También reconoce el apoyo que recibió para viajar a Madrid: logró reunir el dinero necesario gracias a una campaña de crowfunding que impulsó en sus redes sociales. "Me tomó por sorpresa que la gente se involucrara tanto en el proyecto. Poder estar en la Bienal Iberoamericana es muy emocionante. Es un logro luego de tantos trasnochos, de creer y arriesgarse", expresó Lara, que tiene previsto partir al encuentro entre el 20 y el 21 de noviembre.

Hoy día Greetings From Caracas produce impresiones en protectores para celulares, tazas, cojines, bolsos y, por supuesto, las infaltables postales. Pero para Lara, que además de ilustrador es el community manager de su empresa, lo esencial del proyecto es que los ciudadanos amen y se identifiquen con la capital. "Me interesa develar la identidad de Caracas. Es una manera de preservar la memoria de mi ciudad. Hay que generar ese interés por saber de dónde venimos y adónde vamos", indicó.

Lara se ha enfocado principalmente en los íconos arquitectónicos de la urbe. Tiene diseños del edificio Atlantic, en Los Palos Grandes, la Biblioteca de Ingeniería de la UCV, el Bloque 11 del 23 de Enero o el edificio de aulas de la UCAB, también conocido como La Colmena. Explicó que su técnica está inspirada en el flat-art, una corriente en la que se destacan las líneas y el uso del blanco. "Lo otro que hice fue llevar la técnica de la serigrafía a lo digital, con la intención de simular una reimpresión", señaló el diseñador, que menciona entre sus referencias al artista venezolano Carlos Cruz-Diez y el estadounidense Andy Warhol.

Aunque Lara es un optimista ante la situación del país, reconoce que ha sido cuesta arriba mantener Greetings From Caracas. Uno de sus obstáculos ha sido la inflación: "Hoy imprimes algo y mañana puede costar el doble. También la escasez de material es un problema. Por ejemplo, el lugar donde yo compraba las bolsas para meter las postales cerró", lamentó. Por último menciona la inseguridad: "Mi herramienta principal de trabajo es el teléfono y me da miedo sacarlo en la calle".

Sin embargo, dice que insistirá con Greetings From Caracas, que ya cuenta con más de 9.000 seguidores en Instagram. "Yo tengo amigos que han ido a Estados Unidos y traen llaveros de la Estatua de la Libertad. Esa misma simbología la tiene el monumento La India, en El Paraíso. Ese ícono es una mujer que enaltece la libertad de las naciones suramericanas. ¿Por qué no nos identificamos con ella? Uno tiene que asumir su derecho a caminar en la ciudad y perder el miedo".

Greetings From Santiago

Manuel Lara tiene apenas dos años con Greetings From Caracas y ya su proyecto llegó a otro país.

Con la colaboración de la arquitecto Michelle Vidal, que emigró a Chile, el diseñador creó Greetings From Santiago, con el que ha producido diseños de obras arquitectónicas como la iglesia del Monasterio Benedictino de la Santísima Trinidad de Las Condes.

"Ella me propuso que hiciéramos Greetings From Santiago. Entonces aplico la misma metodología que uso en Caracas a esa ciudad. La diferencia es que cuento con el lente fotográfico de Michelle, que también maneja las redes sociales de ese proyecto. Además hace los bosquejos de los edificios que yo utilizo para hacer los diseños", explicó.

Por el momento, Greetings From Santiago tiene 427 seguidores en Instagram y 41 publicaciones. Todavía no han empezado a hacer impresiones. "Empezamos en conjunto el 18 de septiembre, el Día Nacional de Chile. A medida que vayamos avanzando, vamos haciendo las impresiones".