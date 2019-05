Arnold Schwarzenegger fue agredido en Johannesburgo durante un evento

Arnold Schwarzenegger, actor y ex gobernador de California, fue atacado el sábado 18 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica, por un hombre que le dio una patada en la espalda en un evento deportivo.

Imágenes y videos difundidos en las redes lo muestran compartiendo con sus seguidores y grabando con su celular, cuando aparece un joven que salta y le da una patada por la espalda.

Uno de los guardaespaldas del estadounidense dominó inmediatamente al agresor. El propio Schwarzenegger publicó un mensaje en Twitter para tranquilizar a sus seguidores por el incidente.

“Gracias por su preocupación, pero no hay nada de lo que preocuparse. Pensaba que era una broma de alguien del público, algo que pasa mucho. No me di cuenta de que fui pateado hasta que vi el video. Me alegro de que el idiota no interrumpiera mi Snapchat”, escribió.

El sujeto, que posee antecedentes por hechos similares, fue interceptado por los agentes de seguridad. Schwarzenegger no presentó una denuncia por la agresión.

