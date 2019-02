Ariana Grande tuvo que agradecer a distancia el primer Grammy de su carrera

Ariana Grande gana el primer Grammy de su carrera como Mejor Albúm Vocal Pop pero -por diferencias con la organización- no estuvo presente en la ceremonia para recogerlo y recurrió a su cuenta de Instagrampara manifestar sus sentimientos por el galardón.

En la red social, Ariana Grande indicó que intentó estar en los Grammy y que esperaba que todo funcionara.

"Sé que no estoy allí esta noche (confianza, lo intenté y aún deseaba sinceramente que hubiera funcionado) y sé que dije que intento no poner demasiado peso en estas cosas", indicó la intérprete de "Thank U Next". "Eso es salvaje y hermoso. Muchas gracias", sentenció la cantante.

Pero fueron sus fanáticos de Instagram los que enviaron su mensaje de apoyo a la cantante. "Eres la mejor del mundo", "Te lo mereces", "Me alegro mucho por ti", "Esto es una gran noticias". Son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en red social de Ariana Grande.

Como se recuerda, Ariana Grande manifestó en Twitter su malestar contra el productor de los Grammy. La cantante indicó que se mantuvo callada durante todo este tiempo por lo sucedido, que le cortaron libertad artística y que no se presentaría en la ceremonia.