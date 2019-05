Archie Harrison, el nombre del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle

A dos días de dar a luz, la actriz estadounidense Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, posaron para la prensa junto a su primer hijo, quien nació en un hospital de Londres y pesó más de tres kilos. Horas más tarde pusieron fin al misterio del nombre: se llama Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

La joven pareja, que luego del anuncio del embarazo se mudó hace unos meses del londinense Palacio de Kensington a Frogmore Cottage, una casa en el dominio del Castillo de Windsor, afirmó que está disfrutando este "tiempo precioso" con el pequeño.

"Tengo los mejores dos hombres del mundo", dijo la flamante madre, vestida con colores claros, el pelo suelto y fresco y la sonrisa en la cara, en un video grabado en el St George's Hall del Castillo de Windsor. A su lado, el hijo de Carlos y Diana, con su bebé en brazos, afirmó no poder decir aún a quién se parece el bebé: "Cambia todo el tiempo".

The Queen and The Duke of Edinburgh were introduced to the newborn son of The Duke & Duchess of Sussex at Windsor Castle. Ms Doria Ragland was also present. The Duke & Duchess of Sussex are delighted to announce that they have named their son Archie Harrison Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/PaHVhPlUl5