20 años sin Lady Di: un recuerdo de su mejor amiga

Lady Di es considerada como el personaje más querido de la realeza británica y por ello muchos lloraron la muerte de la princesa, quien falleció muy joven en un accidente de auto en París el 31 de agosto de 1997.

Aunque el año pasado muchos recordaron a Lady Di por su 20 aniversario de defunción, su mejor amiga, Rosa Monkton, la recordó en su perfil de Twitter con una inédita fotografía.

En la imagen, Lady Di muestra un aspecto jovial, una sonrisa alegre y despreocupada.

Aunque la amistad entre ambas no era tan conocida para el público, Lady Di mantuvo una relación bastante estrecha con ella, ya que la princesa fue la madrina de la hija de Rosa Monckton, quien padece de síndrome de Down, y no dudo en apoyarla hasta el último momento de su vida.

Incluso Rosa Monckton fue una de las últimas personas que logró disfrutar momentos con Lady Di, pues habían vacacionado en un barco en Grecia antes del terrible accidente que le costó la vida.

Monkton utilizó su cuenta en Twitter para señalar: “No se ha escrito suficiente sobre su sentido del humor y sobre el entusiasmo con el que vivía. Una amiga y una maravillosa madrina para mi hija Doménica. Descansa en paz”.

Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu