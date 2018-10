Annaé Torrealba: “Soy una abanderada de la música venezolana”

Miembro de una estirpe musical importante en el país, Annaé Torrealba, la nieta de Juan Vicente Torrealba, presenta su cuarta producción discográfica, Pensando en ti. El álbum fue grabado en Miami y contó con la producción de arreglos y dirección musical de su tío Juan Carlos Torrealba, quien también participó en el disco Motivos, de María Vivas, que está nominado al Latin Grammy.

Annaé Torrealba ha incursionado en el modelaje, la actuación, la locución y las relaciones públicas, aunque su vocación siempre ha sido la música. Comenzó a cantar cuando tenía quince años de edad, pero su carrera discográfica empezó en 2011 con Sangre Torrealba.

El trabajo que ha realizado desde hace más de 28 años en el joropo se vio materializado en esta última edición de los Premios Pepsi Music. Torrealba ganó los cuatro galardones de la categoría Música Llanera y estuvo nominada en dos principales: Artista Femenino y Artista del Año. A pesar de que estas dos últimas categorías estuvieron lideradas por cantantes urbanos, el folklore venezolano contó con una representante.

“Los dos premios que no me gané son una gran victoria. En el caso de Artista del Año, además de que fui la única mujer nominada, también fui la única que no hace música comercial. Eso habla de la visibilidad del esfuerzo que se está haciendo en el folklore nacional. Yo me siento una abanderada de la cultura musical del país”.

Como parte de este proyecto de internacionalización de la música llanera, Annaé mantiene el programa de radio Sonidos de Venezuela, que transmite Latina 97.7 FM, para dar a conocer los nuevos talentos del género. También busca fusionarlo con sonidos diferentes (la danza zuliana, el merengue caraqueño y los boleros) para que pueda calar en otros mercados, así como lo hizo en su momento el tango argentino o el flamenco español.

“Trabajo sobre las bases rítmicas, melódicas y armónicas de los géneros venezolanos, pero les doy un matiz distinto. Queremos exponer la venezolanidad desde un punto de vista más atractivo porque un país se expresa a través de su música”.

Pensando en ti, su último disco, está integrado por diez canciones: cinco de ellas de reconocidos compositores (como Ilan Chester y Juan Vicente Torrealba) y las otras cinco escritas por ella y Juan Carlos Torrealba. Confiesa que esta nueva faceta de compositora la acerca a su público desde otra perspectiva porque la presenta de la manera más honesta posible.

Este año la cantante asistió por segunda vez al Torneo Internacional del Joropo de Villavicencio, que se realiza en Colombia. El encuentro celebra la música del llano colombo-venezolano. “Compartimos una cultura con el llano colombiano. Si bien nos separan las fronteras, el joropo nos une. Los colombianos respetan muchísimo nuestra música llanera. Aún hay personas que proclaman el arpa como algo netamente nacional, pero ellos son una minoría. Lo primordial es unir esfuerzos para fortalecer el joropo como un género de consumo internacional”.

Actualmente en Venezuela no se realizan eventos como este debido a la crisis que atraviesa el país y hay quienes se oponen, incluso, a que el venezolano tenga tiempo para la distracción. Sin embargo, Annaé Torrealba recalca la importancia de la cultura para el sustento de las familias de los miles de trabajadores involucrados en este sector. “La cultura no es solo entretenimiento. También es educación y funciona como un bálsamo para la sociedad. Detener el show es dejar a muchas personas sin empleo y eso, sin duda, no contribuye con el panorama actual”.

La artista ofrecerá un concierto para presentar Pensando en ti, en el que celebrará los logros que ha alcanzado en su carrera y cantará su amor por el país. “Venezuela es más que malas noticias”, concluye Torrealba.

Annaé Torrealba: Pensando en ti

Centro Cultural BOD, La Castellana

Domingo, 11:30 am

Entradas: a partir de 153,60