Angie Pérez reveló polémica conversación que tuvo con Nacho

La periodista venezolana Angie Pérez reveló una polémica conversación que tuvo con el cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido como “Nacho”, en la que el artista aseguró que la comunicadora sufre de algún “desequilibrio mental”.

“Angie, te lo voy a decir porque tengo el tiempo para hacerlo, yo estoy seguro de que tú tienes algún desequilibrio mental. Tu pasado en Televen es tu problema, si sacaste cadivi también es tu problema, si te casaste por papeles también, si se la diste a medio mundo es asunto tuyo. Sigues siendo una pequeña hormiga”, indicó Nacho.

El cantante aseguró que los rumores difundidos por la periodista comienzan a afectar a su familia, por lo que decidió responder a sus acusaciones.

“Si el lío solo me involucrara a mí, entonces seguiría riendo, pero cuando empieza a afectar a mis hijos no soy de estar jugando y me vas a conseguir”, señaló.

Pérez retó a Nacho a demandarla, puesto que el cantautor indicó que las acusaciones de la periodista son falsas.