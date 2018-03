Angie Pérez criticó a Migbelis Castellanos en Instagram

Ay, @milynette! Te veo mal, chama. No sólo por las incongruencias de los videos de las entrevistas de #Telemundo hace tres días y #Globovisión cuando te coronaste, sino por tus denuncias de propuestas indecentes para obtener #patrocinadores (ojo: no digo que sean falsas; todo esto del @missvenezuela está muy turbio) sino que tú no los necesitabas, mujer! Pero, como tienes memoria corta, vamos a recordarte tus #patrocinantes para el #missvenezuela y @missuniverse: te suena el nombre Antonio Moschella (dueño de #Lukiven, contratista de #PDVSA y con más de US$57 MILLONES aprobados por CADIVI entre 2004 y 2012)? Y Nerio Fuenmayor (Presidente de Inversiones y Proyectos Catatumbo -#Inprocasa- y VP de la Junta Directiva de la cementera del Estado #CementosCatatumbo C.A. hasta que falleció en 2017) para la @feriadelachinitavzla? Y tu tío, Leonardo Castellanos, Gerente de Tributos del #SENIAT #Zulia, que hizo campaña para la Alcaldía del #Municipio #SanFrancisco con el dinero que cobraba como vacunas EN DÓLARES a los comerciantes para que no les cerrara los negocios? Por eso se te ve muy sonriente en esas fotos con el alto mando #chavista y twitteando a favor de #HugoChávez cuando falleció el 5 de marzo de 2013, 6 meses antes de coronarte como Miss Venezuela el 10 de octubre de ese mismo año. Ah! Pero eso no está de moda en #Miami, donde vives en concubinato con tu novio, #FranciscoCervelli (catcher de los Piratas de Pittsburgh) para que ayude a tu hermano Miguel Castellanos Romero a entrar en las #GrandesLigas (ahora juega para su equipo universitario, Faulkner Eagles en Montgomery, Alabama), porque tanto tú como tu hermano cumplen los sueños frustrados de sus padres: Miguel Castellanos el pelotero e Isbelia Romero, quien participó en Miss Caramelito por allá en 1987. Pero tu pasado chavista no vendía boletos en @paseolasartes de #Doral para tu obra de teatro “#TodoPorUnaArepa”, verdad? Al menos, escogiste bien el nombre. Video cortesía de: @telemundo y @globovision vía @misschismografica y @chismesmv. #Venezuela #missuniverse #enchufados #enchufadas #chavistas #chavistasporsiempre #chavistasquesehacenloslocos #EfectoEnchufe

A post shared by Angie Perez (@angiepereztv) on Mar 26, 2018 at 1:16am PDT