Ángela Bonadies reinterpreta la obra de David Siqueiros

Si el mural América tropical del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, ubicado en Los Ángeles, pudiera expresarse a través de nuevas imágenes terminaría convertido en algo parecido a lo que plasmó la fotógrafa venezolana Ángela Bonadies en su nueva muestra Didactic Panels, America Tropical Interpretative Center, LA, presentada en la Galería GBG Arts, que estará abierta hasta el 15 de julio.

Bonadies, quien está residenciada en la actualidad en Roma, realizó una serie de 57 fotografías en el Centro de Interpretación América Tropical donde se estudia el mural del artista mexicano. Las imágenes fueron captadas de los textos didácticos en los cuales se ofrece una interpretación de la obra en las instalaciones del centro. La artista las convirtió en serigrafías para posteriormente intervenir los textos. El trabajo de investigación, toma de fotografías y edición duró aproximadamente nueve meses.

Siqueiros realizó por encargo un mural en la calle Olvera de Los Ángeles en 1932. Sin embargo, la obra fue censurada debido a la crítica que exponía sobre la explotación de los pueblos del sur en Estados Unidos. “Siqueiros tenía un pensamiento de izquierda radical y realizó un dibujo en el que había indígenas que luchaban contra el imperialismo”, recordó la fotógrafa.

Para Bonadies, la motivación de realizar este trabajo va más allá de la obra o del artista. “Lo que más me interesa es la historia en la cual estuvo envuelto el mural en sus 86 años de vida.Hay muchas cosas que leer en él, muchas tensiones políticas, tensiones de la época, tensiones entre dos países”, relata.

El trabajo de Bonadies toca temas como la censura, el arte político, la visibilidad y la invisibilidad. A través de las imágenes intervenidas con colores y tachaduras, la fotógrafa pretende mostrar que hay muchas maneras de leer un mismo texto. “Lo que hice fue un proceso de edición y empecé a jugar, a borrarle partes a las palabras para crear nuevas frases. Si borras una letra, aparece otro significado. Por ejemplo, si a la palabra cold le borras la c aparece old. La idea era crear nuevos discursos”, indicó. “El mensaje es que no hay una sola manera de leer. Podemos hacerlo de muchos modos. Para bien o para mal. Podemos borrar letras y poner otras mientras jugamos con la imaginación”.

La artista dice que, a pesar de que los textos estén escritos en inglés, ese no será un impedimento para los espectadores venezolanos que no dominen el idioma. “Actualmente, las nuevas generaciones están muy conectadas con el inglés. Y si no lo conocen muy bien, como yo, pueden entender ciertas cosas o disfrutar de los colores y las formas”, aseguró.

Durante su investigación de la obra del mexicano en Los Ángeles, Bonadies se dio cuenta de que en Latinoamérica se accede con dificultad a los archivos y documentos históricos, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Además, descubrió que parte de uno de los murales de Siqueiros, llamado Street Meeting, se encuentra escondido dentro de la cocina de un colegio coreano al cual van muchos latinoamericanos. “Este mural representa un encuentro sindical de trabajadores. Es impresionante que esté ahí oculto en el lugar en el que las mujeres coreanas limpian y cocinan. No obstante, de alguna manera se halla conectado a la realidad y demuestra esa labor invisible de los artistas”, contó.

Actualmente Bonadies cursa una beca de tres meses que le otorgó la Real Academia de España en Roma para realizar un proyecto artístico. En junio tendrá una exposición con el resto de los residentes.

Didactic Panels, America Tropical Interpretative Center, LA

Galería GBG Arts, Galpón 2

Avenida Principal Prados del Este

Horario:

Martes a viernes, 2:00 pm a 6:00 pm

Sábado y domingo: 11:00 am a 3:00 pm