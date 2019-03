Ana María Simón respondió al "chiste" sobre el hambre de los venezolanos

La venezolana Ana María Simón, locutora, actriz y presentadora de televisión, respondió al comentario del periodista colombiano, para la cadena Noticias RCN, Felipe Arias referente a la situación alimenticia que atraviesa Venezuela.

Arias le dijo a uno de sus compañeros de trabajo: “Lo tienen aguantando hambre, ya le dicen el venezolano”. A lo que Simón contestó tiempo después en Twitter.

“Como ahora haces humor, avísame cuando tengas show para ir a llevarte un catering de comida venezolana: tequeños, arepitas con nata. Ya sabes, todas esas cosas que no prueban hace años los que viven en mi país. Te la comiste, parce. Tú sí que te la comiste”, expresó la presentadora en la red social.

En vista de la reacción por parte de su audiencia, y las personas que se enteraron del hecho, Arias se disculpó durante una emisión del programa El Desayuno.

“Quiero ofrecer mi perdón porque hice un comentario inapropiado que con toda razón ofendió a mis hermanos venezolanos a quienes aprecio y he visto sufrir tanto. El canal RCN siempre ha estado acompañando en este drama a los venezolanos y yo en particular he realizado reportajes de valientes venezolanos que están pasando por muchas necesidades”.