Amy Adams muestra todas sus heridas

“Magnífica” es uno de los adjetivos que la crítica adjudica a la actuación de Amy Adams en Sharp Objects, una serie que transmite HBO los domingos, a las 9:00 pm.

El argumento, basado en la novela homónima de Gillian Flynn, cuenta la historia de Camille Preaker, una reportera que es obligada a regresar a su pueblo natal a investigar el asesinato de dos adolescentes. El personaje vivirá un viaje a su pasado, en el que revivirá los momentos más oscuros de su vida.

—¿Qué fue lo que más le llamó la atención de este proyecto?

—La televisión y yo somos como viejos amigos, es una relación pasada que terminó en su momento, así que pensé que se quedaría allí, pero tomó una dirección totalmente diferente con este rodaje. Las personas que trabajan aquí son increíbles. Durante años, me he sentido atraída por la obra de Gillian, porque ella crea unas mujeres impresionantes. Por un momento estaba hablando sobre hacer Dark Places, pero luego quedé embarazada y pensé: “No creo que pueda ir a lugares oscuros. No es el momento”.

—Sin duda, Camille tiene defectos…

—Sí, tiene defectos, pero me gusta Camille. No estoy segura de si habría pasado tiempo con ella, pero solo porque ella no podría ser buena para mí. Creo que realmente me gusta encarnarla. Así que estaba muy interesada en el personaje, pero dudaba en volver a la televisión. Principalmente, debido al compromiso de tiempo y la intensidad con la que tienes que trabajar, porque es un tipo diferente de rodaje. Es rápido, es fuerte. Y siempre estoy consciente de que soy mamá. Necesito ser capaz de ser mamá mientras trabajo, eso siempre es importante para mí.

—Investiga mucho sobre sus personajes. ¿Por dónde empezó con Camille?

—Comencé con el libro. Camille es la narradora del texto, así que hay mucho sobre lo que ella piensa. Cada día tenía el ritual de leer el capítulo del libro que estábamos filmando, y me fijaba en lo que se decía a sí misma durante esas líneas, porque me ayudaba a recordar su rica vida interior, que no puede expresarse toda en palabras.

—Sí, sus comentarios en el libro se refieren a todo lo que ella está viendo.

—Exactamente. Cuando la estaba interpretando, siempre tuve eso en mi mente. Ese diálogo interior constante, que es a la vez divertido y desgarrador, así como modesto y vulnerable.

—¿Leyó lo relacionado con la autolesión?

—Sí. También había un libro al que Gillian me remitió, The Brigth Red Scream. Es sobre el tema de la autoagresión. Porque le pregunté qué había investigado mientras ella escribía, y me recomendó ese trabajo. Tuve que esconderlo en mi biblioteca, porque no es uno de esos libros que quieres prestar. Trata sobre la automutilación y el lenguaje del dolor; son relatos en primera persona de la gente y sus historias con las autolesiones.

—¿Y cómo le ayudó el libro?

—Creo que es la manifestación externa del dolor interior. Pero ocurre de la misma manera con cualquier cosa que se convierta en un comportamiento compulsivo. Ella no está mejor. Simplemente, no se está lastimando. Entonces, esa es una victoria.

—Hay otra condición que se revela en el curso de la producción, el síndrome de Munchausen que va a salir más adelante. Me imagino que era extraño para usted, particularmente como madre...

—Sí, leí mucho sobre eso y esa extraña necesidad de atención. Es todo lo contrario a los instintos parentales que tengo, así que no puedo imaginarlo. Mi hija se ha lastimado un par de veces, y ha sido necesario llevarla al hospital y eso es algo que no quiero revivir. Es traumático. Creo que probablemente soy como la mayoría de las personas: me gusta el control hasta cierto punto y luego prefiero perderlo hasta cierto punto.

—¿Cuán diferente fue la experiencia de ser productora ejecutiva y actuar?

—Lo interesante fue tratar de hacer ambas cosas mientras interpretaba a Camille, porque hubo ocasiones en que no tuve que involucrarme en la producción, y hubo momentos en los que realmente fue necesario que lo hiciera. Esta fue mi primera incursión en el área de la producción, así que creo que aprenderé más y más, pero me encantó. Una de las cosas que es realmente importante para mí es la experiencia laboral y la sensación de que puedes tener un efecto sobre eso.