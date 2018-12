American Film Institute reconoció lo mejor de 2018

Anualmente, American Film Institute anuncia las que son, a juicio de su equipo, las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año.

Ocho de estos títulos también fueron elegidos como lo mejor del 2018 por la National Board Review.

La lista de los 10 mejores largometrajes de este 2018 la integran Green Book, el drama sureño sobre el racismo protagonizado por Viggo Mortensen y Mahershala Ali; Nace una estrella, en la que Bradley Cooper debuta como director y Lady Gaga sorprende como actriz; Black Panther, la gran producción de Marvel Studios, potencial ganadora de algunos premios; Eighth Grade de Bo Burnham, e If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins. Completan la lista lo último de Yorgos Lanthimos, The Favourite, galardonada como Mejor Película en los Premios del Cine Independiente Británico; First Reformed, dirigida por Paul Schrader y protagonizada por Ethan Hawke; BlacKkKlansman, otro drama sobre racismo capitaneado por Spike Lee; Mary Poppins Returns de Rob Marshall, y el thriller psicológico Un lugar tranquilo de John Krasinski. Tan solo 3 de estos largometrajes han superado los 150 millones de dólares en la taquilla mundial. Se trata de Black Panther, con más de 1.300 millones de dólares; Nace una estrella, que recaudó 362 millones de dólares, y Un lugar tranquilo, que acumula 340 millones de dólares.

Además de estos reconocimientos, AFI ha hecho una mención especial a Roma, el filme autobiográfico de Alfonso Cuarón para Netflix, por la excelencia del trabajo.

En el apartado Series de Televisión, los votantes del American Film Institute consideraron que The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez en el papel del diseñador italiano; así como The Marvelous Mrs. Maisel, Succession, Atlanta, Pose, The Americans, Barry, Better Call Saul, This Is Us y The Kominsky Method son las mejores del año.

Las producciones serán galardonadas en la 19º ceremonia de los premios AFI, que se celebrará el próximo 4 de enero.