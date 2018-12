Amber Heard asegura que recibió amenazas luego de denunciar a Johnny Depp

A mediados de 2016, Amber Heard protagonizó uno de los escándalos de Hollywood más polémicos de la última década. En ese entonces, la protagonista de Aquaman denunció a su ex esposo, Johnny Depp, de maltratos y abusos.

A dos años de ese complejo momento, la actriz estadounidense escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post, el que tituló: Hablé en contra de la violencia sexual y me enfrenté a nuestro odio cultural. Esto tiene que cambiar.

En el escrito, Heard cuenta que sufrió abusos y agresiones sexuales incluso antes de llegar a ser mayor de edad, pero como muchas otras mujeres decidió guardar silencio. "No esperaba que el denunciarlo trajera ningún tipo de justicia. No me veía a mí misma como una víctima", manifestó.

Luego de un año y medio de matrimonio con el protagonista de Piratas del Caribe, Heard le pidió el divorcio y se atrevió a decir públicamente que sufrió abusos. "Mis amigos y consejeros me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra. Tenía una película ya cerrada y decidieron contratar a otra intérprete, y una marca, para la que acababa de firmar una campaña por dos años, decidió abandonarme", contó.

De acuerdo con sus palabras, tuvo "la oportunidad de experimentar en primera persona cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso". Pero la situación además habría puesto en peligro su vida. "Escribo esto como una mujer que ha tenido que cambiar su número de teléfono de forma semanal por las amenazas de muerte. Casi no salía de mi apartamento, y cuando lo hacía, era perseguida por drones con cámara y por fotógrafos", reveló.

En sus párrafos finales, la actriz afirmó: "Quiero asegurarme de que todas las mujeres que hablen sobre sus experiencias con la violencia reciban el apoyo que necesitan. Podemos trabajar todos juntos para demandar cambios en las leyes, las reglas y las normas para así enmendar los desequilibrios que han dado forma a nuestras vidas".