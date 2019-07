Amazon les regaló un concierto a sus suscriptores

Cuatro de las mujeres más populares del panorama musical actual, las cantantes Taylor Swift, Becky G, Dua Lipa y SZA, cautivaron el miércoles en la noche a los suscriptores de Amazon en un concierto íntimo que se celebró en Nueva York y que se retransmitió en directo en la plataforma de video de la empresa.

Una audiencia de 2 millares de personas disfrutaron de la actuación con la que Amazon promocionó su próximo evento de descuentos Prime Day (15 y 16 de julio), contando en esta ocasión con un cartel de artistas que cubrían diferentes estilos musicales, señaló el vicepresidente del servicio Prime, Cem Sibay.

Una larga fila de fanáticos esperó durante horas en la calle a que abriera el Hammerstein Ballroom, sala de conciertos a apenas un bloque del icónico Empire State y cuya agenda del día se mantuvo en secreto, dado el caché de las cantantes, especialmente por Taylor Swift.

La ganadora de diez premios Grammy fue la estrella de la noche y comenzó su intervención, la última de todas, con su sencillo ME!, su primer tema inédito en dos años, para el deleite de una multitud entregada que coreaba sus letras y alzaba los brazos con la esperanza de alcanzarla.

Ataviada con un mono corto de lentejuelas morado, Swift llenó la sala con su presencia, habló repetidamente con la audiencia y aseguró haber visto todos los conciertos de sus compañeras de espectáculo, para las que pidió gritos y aplausos.

Con una elaborada puesta en escena, entre cañones de humo y confeti, bailarinas y pantallas, la diva del pop recordó que sacará un álbum el 23 de agosto, Lover, pero recuperó clásicos de su discografía como Welcome to New York y Delicate mientras se valía solo de una guitarra acústica.

No faltaron temas bailables como Style y Shake it off, que desató la locura del público cuando pronunció una frase en la que se dirige a los “mentirosos del mundo” y en la que algunos vieron referencias al empresario Scooter Braun. Con este mantiene una disputa, ya que compró su antiguo sello discográfico.

Swift se mostró cercana y abrazó al concluir el concierto a la estadounidense de origen mexicano Becky G, que previamente en su número dijo estar feliz por coincidir con otras mujeres “bellas y talentosas”. “Esto trata sobre el girl power”, expresó al bailar.

Becky G deslumbró con su desparpajo al interpretar los atrevidos temas de reguetón Mayores, Sin pijama y el reciente La respuesta, pero también quiso “hacer la noche más especial” lanzando su nuevo sencillo, Dollar, en el que colabora con Myke Towers.

“Esto va para todos los latinos, mi familia”, dijo la artista de 22 años de edad, que llevaba mono naranja con un ajustado corsé y zapatillas de deporte, muy aptas para los movimientos del género urbano.

Completaron el elenco Dua Lipa, quien abrió la noche con su hit de la electrónica One kiss, entre otros, y SZA, que aportó la nota sensual con Love Galore y una versión de la canción de los noventa Kiss me, del grupo Sixpence None The Richer.

Entre número y número, amenizó la jornada la actriz y comediante Jane Lynch, mientras que también se emitieron adelantos de nuevas producciones de Amazon, como las series The Boys, Carnival Row, Modern Love o el documental Chasing Happiness, sobre los Jonas Brothers.

El concierto, retransmitido en directo para los suscriptores de Prime Video en más de 200 países, estará disponible a través de la demanda en la plataforma durante un tiempo limitado para el Prime Day, evento de 48 horas con ofertas para los clientes del gigante del comercio electrónico.