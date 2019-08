Álvaro Morte, de La Casa de Papel, habló de su lucha contra el cáncer

Mucho antes de cosechar el éxito con el suceso de Netflix, La casa de papel, el actor español Álvaro Morte atravesó una etapa muy difícil cuando tenía 30 años: una dura lucha contra un tumor cancerígeno en la pierna.

En una entrevista con la revista Cocktail, el intérprete que personifica al astuto "Profesor" en la creación de Álex Pina, conversó sobre ese camino que debió transitar.

"Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna... y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?", reflexionó el actor, quien ahora tiene 44 años y está en pareja con la estilista Blanca Clemente, con quien es padre de los mellizos León y Julieta.

Para Morte, esa lucha lo volvió más positivo, y lo condujo a apreciar todo lo que le ofrece la cotidianidad. "Me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor", expresó el actor, quien tampoco se muestra preocupado por su futuro laboral una vez que La casa de papel concluya.

"Soy consciente de que la sombra de El Profesor es muy alargada. Estoy muy orgulloso y no tengo ningún problema, pero sí es verdad que esa sombra podría eclipsar a personajes venideros. Si permito que esa presión me invada, se vendrá en contra mía, prefiero vivir el momento. Yo he estado muy abajo, así que no me puede vencer la presión", manifestó.