Alicia Machado: “Siento como si no hubiera pasado el tiempo”

Alicia Machado regresó a Venezuela luego de nueve años. Vino, en principio, para una visita familiar, pero Osmel Sousa la llamó para que participara, hoy, en la grabación del episodio final de El Concurso, que se grabará en el Teatro Municipal. Un reality show de 14 episodios que no se sabe por dónde se emitirá.

Miss Universo 1996, que justamente ayer cumplió 42 años de edad, no conoce todavía cuál será su papel en el programa creado por quien presidió la Organización Miss Venezuela durante más de 30 años. “No fue algo que decidí. Ni siquiera sé si lo voy a animar, eso apareció en las redes sociales. Tampoco sabía de El Concurso. Yo solo vine de visita familiar, en parte para ayudar a mi papá que está enfermito”, explicó.

Contó que Sousa la llamó y la invitó a cenar para hablarle del programa y mostrarle algunas escenas. “Estoy aquí apoyando a Osmel y a esas muchachas que, para mí, tienen una gran oportunidad. Para la mujer venezolana los concursos siempre son una oportunidad”, agregó. Sospecha que quizás será jurado.

Machado luce emocionada por estar en el país. Recalca que se siente muy bien por volver y que ha sido recibida con el mismo aprecio de siempre. Entre lágrimas contó que en el hotel donde se hospeda han sido muy atentos con ella, a pesar de la situación económica. “Aquí me siento como si no hubiera pasado el tiempo. Todo el mundo me ha tratado lindo. Me da mucha ternura el amor con el que tratan de encontrarme algo para que esté contenta y no me falte nada. Me hace ver que el venezolano sigue siendo el mismo: un pueblo amoroso, cariñoso”, expresó.

Machado dijo que está a favor de que en los concursos de belleza participen personas transgénero. “Como activista de la comunidad gay, creo que es un gran logro para ellos estar en concursos de belleza”, aseguró.

Pero si le preguntan por los cambios internos en el Miss Venezuela, que se realizará el 13 de diciembre en la noche sin el conocido como “zar de la belleza”, dice tajante: “Me parece que fue un gran error. Osmel debió haberse quedado ahí hasta que Dios decidiera que no iba a estar más con nosotros. Esa es mi posición”.

Sobre sus próximos proyectos, indicó que pronto empezará a grabar la películaThe bad husband. Y anunció que estará en una serie de HBO con un “personaje muy fuerte, porque me verán como nunca me han visto”.

A los venezolanos les pidió mantenerse unidos y evitar caer en el pesimismo. “Tenemos 10 años hablando de odio, problemas, guerra. Ya basta. Y no es que uno lo ignora, simplemente es cuestión de mandar otra energía a ver si las cosas cambian”.