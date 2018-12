Alicia Machado regresó a Venezuela luego de nueve años

Alicia Machado, Miss Universo 1995, regresó a Venezuela luego de estar 9 años en el exterior para visitar a su familia y participar en El Concurso, show organizado por Osmel Sousa.

“No quiero dormir estoy muy feliz y emocionada, siento que el tiempo no ha pasado. Todo está más bonito, la gente está muy cariñosa conmigo y eso es lo que yo me llevo”, aseguró.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, dedicó unas palabras a sus seguidores y a su país por haberla recibido con “tanto cariño y amor” en la semana que estuvo de visita.

“Fueron unos días muy bonitos, muy intensos, muy difíciles para mí. Me voy feliz, agradecida con todas las personas que encontré en el camino, que me abrazaron, me besaron, me quisieron, me dieron la bienvenida”, expresó la ex reina de belleza.