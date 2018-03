Alicia Machado aseguró sufrir acoso sexual de un hijo de Chávez

Alicia Machado, actriz y ex reina de belleza, comentó que luego de ganar el Miss Venezuela y Miss Universo recibió acoso sexual un hijo del ex presidente fallecido Hugo Chávez.

“Una de las razones por las que abandone el país en el 2000 fue porque yo tenía constantemente al hijo del innombrable acosándome”, señaló en el programa Un Nuevo Día de Telemundo.

Aseguró que mantiene buena relación con Osmel Sousa, ex presidente de la Organización Miss Venezuela.

“Él me apoyo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de hablar con Osmel luego de su renuncia, me llamó para pedirme un favor que no puedo decir pero lo ayude”, dijo.