Algoritmos e (in)materialidad interactúan en Los Galpones

Cuando tenía 10 años de edad, su papá empezó a regalarle ediciones de la revista Mecánica popular, publicación dedicada a temas de ciencia y tecnología. Con ellas, José Luis García aprendió y se interesó por los procesos de programación. Comenzaba la década de 1980, momento en que aparecían las primeras computadoras domésticas. Gracias a sus amigos pudo acceder a ordenadores VIC-20, en los que empezó a programar.

Desde ese momento fue una obsesión en su vida el desarrollo de algoritmos y, a su vez, alejarse de las convenciones científicas y extrapolarlas para producir patrones de imágenes. El proceso se volvió un ejercicio de 2 horas diarias durante 30 años. Cuando surgieron las redes sociales comenzó a publicar su trabajo sin escribir nada: solo situaba la ilustración en la foto de perfil.

“La gente me escribía. Me preguntaba quién era yo. Pero no respondía porque quería ver qué pasaba con eso. De manera orgánica los usuarios crecieron y se metieron para ver las imágenes”, refiere García.

En la Sala Sur de la galería Espacio Monitor, en el Centro de Arte Los Galpones, el artista presenta su muestra Secuencia inicial, un compendio que, considera, es como una bitácora de su propia vida.

Las piezas varían en colores y formas: pueden ir desde el negro hasta el rojo o el amarillo; así también hay círculos, líneas y figuras geométricas. Además, puede ser distinto el objeto como fin. Por ejemplo, una de las obras es un libro que contiene 486 patrones pixelados que va de la claridad a la oscuridad. “Mi trabajo es un modo de acercarme a la naturaleza, porque para mí todo es un patrón. Uno ve la piel de lejos y es homogénea, pero cuando te acercas y ves los poros te das cuenta de que es distinto. Soy poco místico, así que lo sagrado no me importa mucho. Yo busco un lado no utilitario en la obra”, señala el también diseñador gráfico, que ha trabajado como infógrafo en periódicos, revistas y editoriales.

En la Sala Norte de la galería se exhibe la muestra I/O, del escultor caraqueño Jesús Moreno-Granados, a quien le interesa la (in)materialidad de las formas. En la serie, el artista que vive y trabaja desde hace cinco años en Bogotá, invita a la escucha y al diálogo con la obra, que además incluye dos piezas de arte sonoro que él compuso.

“Las piezas no tienen ni principio ni fin, tampoco frente o reverso. La forma puede tener influencia de la arquitectura, del diseño industrial, la entomología o la ornitología. Ves cosas que parecen pájaros o peces. Hay una intención orgánica en el trabajo”, señala Moreno-Granados, quien estudió Arte Sonoro en la Universidad de Barcelona y Educación Artística en la Universidad de Colombia.

En la muestra presenta una serie producida a partir del hierro y otra con mapas como base. Esta última tiene que ver con la construcción de capas de realidad: como si las experiencias estuvieran encriptadas: “Tiene mucho que ver con poner en tela de juicio la realidad. Decir: ‘Yo puedo vivir o navegar en una forma determinada’. El conjunto del trabajo se mueve entre la ficción y la realidad”.



Secuencia inicial / I/O

Espacio Monitor, Centro de Arte Los Galpones

Inauguración: domingo, 11:00 am

Entrada libre