Alexandra Braun: “Quiero que la gente me vea como actriz y no como modelo”

Alexandra Braun disfruta del éxito. Los Ángeles, Atlanta, Roma, Mónaco y Londres han visto cómo la venezolana comienza a madurar como artista. En cada una de estas ciudades ha sido premiada y ella misma espera que no sea solo un fogonazo, de esos muchos que se ven por ahí.

“Con Uma dejo a un lado todo lo que he hecho como modelo y como animadora. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. El trabajo y la dedicación quedan destacados en este personaje que no se parece en nada a mí, salgo del encasillamiento, al que no tengo nada que reprocharle porque así comencé mi carrera, pero ahora doy un salto a mi consolidación como actriz, como siempre quise que la gente me viera”, indicó la artista sobre el filme de Alain Maiki que protagoniza junto con Orlando Delgado y que actualmente está en cartelera.

Eso sí, es difícil no verla como modelo: pelo largo rubio, ojos verdes que desarman y escultural figura, con unas muy largas piernas. De risa fácil y hablar acelerado, todavía no tiene muy claro su futuro, pero insiste una y otra vez en que su objetivo es ser una muy buena actriz.

“Estudio actuación desde hace 10 años y a partir de ese momento comencé a enfocarme, a dejar de lado la faceta de modelaje y la animación, incluso. Empecé a priorizar, sobre todo mi trabajo en el teatro y las telenovelas”, indicó.

Dijo que en los últimos cinco años se ha esforzado muchísimo: “Quiero que la gente me vea como actriz y no como modelo”.

—¿Uma es su segunda película?

—Como protagonista sí es mi segunda película. Yo había tenido la oportunidad de hacer personajes pequeños con la Villa del Cine; estuve en Comando X, en Puras joyitas y varios cortometrajes. La primera como protagonista fue Hasta que la muerte nos separe de Abraham Pulido.

—¿Vienen nuevos proyectos en cine?

—Hay un proyecto en inglés que me tiene muy entusiasmada, pero ya para el próximo año. Ahora tenemos muchos planes, todos en teatro. Tenemos pensado volver a montar Mi encuentro con Monroe y también hacerla en Estados Unidos, para lo que estamos traduciendo el guión. Junto con Adrián Delgado estamos creando nuestra propia casa productora, también de eventos y teatro. En algunas obras él dirige, yo actúo, en otras soy productora.

—¿Qué queda de la Alexandra Braun que ganó el Miss Tierra en 2005?

—Lo que queda son los bonitos recuerdos y los bellos países visitados, como Filipinas, que fue donde gané el concurso, y muchos contactos, que es muy importante.

—¿Piensa en Hollywood?

—En Hollywood y también en el cine europeo. Cuando estuvimos en Italia tuvimos un acercamiento con productores. Cuando tienes la posibilidad de trabajar con un equipo internacional se te abren mucho las puertas.

—¿Y qué dicen?

—Cuando estuve en Los Ángeles me dijeron que me fuera, que las oportunidades las tengo allá, pero a mí me ha costado salir porque no quiero llegar y no estar preparada. Yo hablo inglés, pero necesito hablarlo perfecto. También estoy aprendiendo baile y canto. En Estados Unidos todos los actores hablan tres idiomas, bailan y cantan, tienen mil habilidades. El cielo es inmenso para la cantidad de cosas que hay que hacer.

—¿Entonces está dispuesta a radicarse fuera?

—Estamos abiertos a la idea, tanto Adrián como yo. Quizás no Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, México.

—¿Por qué México?

—Allá están haciendo muchas series de televisión. Mi perfil es un poco complicado porque yo no soy muy latina. Tenemos que buscar proyectos americanos donde pueda entrar un tipo como el mío, pero hablados en castellano. Ellos están moviendo muchas series en español dirigidas al mercado latino.

—¿Y en un año se ve fuera del país?

—No sé, puede que sí. Ahora todo es tan cambiante que no te sabría decir. Si me voy es porque estoy trabajando en un proyecto que me gusta mucho.

La niña de sus ojos

Alexandra Braun afirmó que Venezuela sigue siendo un buen lugar para el desarrollo artístico: “Estaré aquí hasta que mi país me permita seguir trabajando. El fin de semana pasado finalizó la tercera temporada de El amante de Harold Pinter, que presentamos desde octubre en un nuevo espacio del Eurobuilding, y las entradas siempre estuvieron agotadas. Ahorita el teatro te da mucho más dinero que hacer una telenovela, por ejemplo”.

Anunció una nueva temporada de Mi encuentro con Monroe. “Con esa obra me aventuré a escribir y producir, y la experiencia fue maravillosa. Por los costos solo nos dio para cinco funciones, pero estamos viendo qué podemos hacer y dónde para que la gente tenga la oportunidad de disfrutarla”, manifestó.

“Yo soy fan de Marilyn Monroe y gracias a una red social que se llama Uriji Jami pude hacer mi sueño realidad. Ellos tienen un equipo de colaboradores que me apoyó. Empecé a hacer la estructura de la obra, lo que quería transmitir y logré meterme en la piel de esa mujer maravillosa”, contó.

También miss

Alexandra Braun Waldeck nació el 19 de mayo de 1983 en Caracas, donde reside. Empezó como modelo a los 14 años de edad. En 2005 participó en el concurso Miss Venezuela, representando a Nueva Esparta. En noviembre de ese año ganó el Miss Tierra Internacional. Ha trabajado como presentadora de televisión, actriz de telenovelas y cine, productora de televisión y teatro, y empresaria. Es pareja del actor Adrián Delgado desde 2007. En 2009 se graduó como publicista.