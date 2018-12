Alberto Hernández: En los momentos más aciagos, la poesía se fortalece

Eugenio Montejo y José “Pepe” Barroeta caminan otra vez por el mundo, esta vez por esa Caracas de la Sabana Grande bohemia repleta de debates intelectuales en medio del olor del licor y del humo de cigarrillos. También por ciudades, hoy desdibujadas, como Valencia, Maracay o Mérida.

Ambos se encuentran con autores fundamentales como Rafael Cadenas o Vicente Gerbasi, a quienes a cada tanto les flotan duendes o nubes, como si fueran pensamientos, encima de la cabeza. Esas ideas se esparcen entre ellos y se convierten en poemas o reflexiones.

En El nervio poético uno no sabe cuándo termina la narración o cuándo comienza el ensayo. Es un constante juego de historias que pudieran ser reales o ficcionales y que se entrelazan con el verso y la prosa. Por el libro, Alberto Hernández ganó la XVII edición del Concurso Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. A mediados de noviembre, apareció publicado en la editorial de dicha institución y fue presentado el 13 de diciembre en la librería El Buscón.

“Este premio dice, qué desfachatez la mía, que soy narrador. Había obtenido reconocimientos en poesía, pero que gane uno como novelista me tomó desprevenido porque nunca pensé que ese relato se iba a convertir en un título conocido. Me he dedicado con mucho silencio a escribir narrativa. He publicado cuentos cortos, pero jamás me había pasado por la imaginación escribir textos de largo aliento. Y ahora resulta que tengo dos novelas en la calle: La única hora y ahora esta que me llena de alegría, porque se trata del concurso literario más importante del país”, señala el escritor nacido en 1952 en Calabozo, estado Guárico, a quien le tomó seis meses redactar este texto.

El jurado, integrado por la arquitecto María Isabel Peña, la dramaturgo Karin Valecillos y Pedro Plaza Salvatti, ganador de la edición anterior, consideró que “El nervio poético es un homenaje, tal vez el mejor de los últimos tiempos, a la vida y obra de los poetas venezolanos. Mediante el empleo de los recursos de la narrativa, de la crónica y del ensayo, el autor crea un universo discursivo en el que muchos de nuestros grandes poetas de las últimas décadas se convierten en personajes”.

Hernández explica que la idea de El nervio poético siempre estuvo presente en él, pues desde joven viajaba a Caracas, donde entraba a librerías y conocía a escritores y artistas. “La idea estaba flotando como una nube, como las que flotan en la cabeza de Vicente Gerbasi. Y luego crecer con ellos, los tragos, las lecturas, los viajes por todo el país. Eso estructuró la idea”, recuerda.

El proceso para concebir la escritura —dice— fue lento, como “un hervidero de imágenes”.

“No tenía idea de que se iba a convertir en un artefacto verbal, en una novela, hasta que me confronté con ella y me vi envuelto por tantos fantasmas. Puedo afirmar que fue un proceso celebratorio, una fiesta”, agrega.

Hernández, autor de poemarios como La mofa del musgo (1980), Amazonía (1981) o Última instancia (1985), coincide con el jurado en que El nervio poético es un homenaje a la poesía venezolana: “Es un tributo a un país que se estaba construyendo entre aciertos y yerros, como es toda democracia. Es un homenaje a tanto nombre olvidado, a los muertos que lo acosan a uno, que lo desviven desde los libros y la memoria”.

—La situación actual cada vez es peor. Aquella Venezuela de luces y bulliciosa ahora es oscura y desoladora. ¿Cómo nace la poesía en un terreno así?

—Nace. En los peores momentos, en los más aciagos, la poesía se fortalece. Ejemplos de sufrimiento y dolor hemos visto, antes desde lejos, a través de libros, películas y noticias. Hoy nos toca a nosotros. Pero la poesía siempre sale victoriosa. Desde su vientre emergieron los nombres de tantos que fueron perseguidos, acosados, encarcelados, fusilados, mancillados, olvidados y luego recuperados su poesía y sus nombres.

Creo que el deber de todo escritor se concentra en arrancar las máscaras que pervierten nuestra historia, nuestro diario devenir. Sin miedo. La poesía no tiene miedo. La poesía es nuestro momento para siempre. Por eso Eugenio y Pepe siguen dando voces. Y desde otros lugares velamos la poesía viva. La poesía no se vende, se vende quien cree que con la poesía alcanzará ser el poeta. La poesía desnuda todo escarnio. La poesía nace desde ese dolor que suele ser el esperpento del poder. Y desde ese dolor, desde esas máscaras, aparece victoriosa la poesía.