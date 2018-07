Alain Maiki: “El género dramático no es popular en nuestro cine”

Una idea que combinara el drama y el romance, y uniera a Europa con Latinoamérica. Tales fueron las premisas que inspiraron al director maracayero, Alain Maiki, para crear la historia del filme Uma, más allá del amor, que llega a las salas de cine el viernes.

Maiki, de 41 años de edad y de ascendencia libanesa, reside actualmente en Miami. Debutó en el universo fílmico con el drama Devuélveme la vida, una película sobre una jovenque lucha por alejar a su madre de las drogas.

En esta ocasión, el director repite con el drama, pero le cede el protagonismo al romance. Uma, interpretada por Alexandra Braun, es una muchacha que viaja a Italia a buscar nuevas aventuras. Allí conoce a Leo (Orlando Delgado) con quien vivirá una historia de amor intensa. Sin embargo, la relación sufre un repentino e inesperado giro. “Además de drama, Uma también tiene un poco de suspenso, debido a ciertos cambios que ocurren en la narración y que asombran al espectador cuando los descubre”, dice el realizador.

“El drama es un género muy humano”, afirma Maiki. “Soy una persona muy realista y me gusta competir en términos de calidad, por eso aún no he debutado en géneros que son muy retadores como la ficción, la ciencia ficción o la acción”, comentó.

La creación de la historia implicó una larga investigación científica y médica para que fuera lo más real posible, refiere el director. Además, considera que fue muy demandante ser el escritor y el director de un mismo proyecto. “En una situación más cómoda, prefería dedicarme solo a la dirección, aunque entiendo que en el mundo del cine independiente el cineasta debe saber manejarse en todos los departamentos. Si bien me gusta desarrollar ideas, en los próximos trabajos quisiera desligarme de la escritura”.

Uma, más allá del amor ha sido bien recibida en distintos encuentros cinematográficos internacionales: en el Festival de Los Ángeles obtuvo el Premio a la Mejor Película Extranjera; el Georgia Latino Film Festival le otorgó los galardones mayores a la Película, Dirección, Actriz y Actor de Reparto; en el Monaco Internacional Film Festival consiguió los premios a la Mejor Película, Actriz, Actor de Reparto y Actriz de Reparto; el World Cinema Milan le deparó la Mejor Dirección, Actriz y Actriz de Reparto, y en el London Internacional Filmmaker Festival of World Cinema consiguió el Premio a la Mejor Actriz.

“Hasta ahora estoy muy contento con la recepción de mi segundo filme, ha gustado mucho”, comentó. “En cuanto al público venezolano, no sé cómo lo recibirá debido a que el género dramático no es popular en nuestro cine, pero no tengo expectativas. Solo espero que disfruten el momento”, dijo.

El autor considera que la cinematografía venezolana está en una etapa de expansión. “El problema reside en los obstáculos, en las barreras que se presentan por cuestiones sociales y económicas que limitan la libertad creativa del director”, manifestó.

Maiki considera que su estilo está ligado a la música y a los tiempos actuales. “Me gusta que el sonido eleve la historia en los momentos adecuados”, afirmó.

Antes de ser director, Maiki se dedicaba a producir música y así fue como llegó a la industria del cine. “Estudié Administración y Hotelería en Florida International University cuando llegué a Estados Unidos hace 20 años, y luego me dediqué a producir música para videoclips”, relató.

El realizador admira a Steven Spielberg y a James Cameron. Asegura que tiene varias propuestas para realizar otros dramas, pero también le interesa el cine de acción y suspenso. Pronto publicará en Youtube un documental sobre los estragos del huracán María en Puerto Rico y otro sobre un grupo de gimnastas abusadas por su médico.