A AfreeKA le llegó su hora

Ángeles Moreno, mejor conocida como AfreeKA, tiene 12 años rapeando.

Le debe a sus hermanos la aproximación al género: fueron ellos quienes le presentaron, por ejemplo, a Lauryn Hill, nueve veces ganadora del premio Grammy y reconocida por la temática social de sus canciones. Luego conoció a Canserbero y sintió admiración por la manera educada y honesta con la que el músico fallecido en 2015 interpretaba sus temas.

Quiso, como él, llegarle a la audiencia con un lenguaje culto, con un léxico bien construido, con letras comprometidas con la realidad, pero también cargadas de mensajes positivos. “No me gustaban las temáticas de las que se hablaba en los eventos de rap a los que asistía, siempre pensé en crear buen contenido diciendo las cosas como son y con mejor vocabulario”, contó.

Ganadora del segundo Festival de Música Urbana organizado por la Fundación Nuevas Bandas y Amnistía Internacional, AfreeKA comenzó su carrera presentándose en plazas y espectáculos. Luego se vio cantando en tarimas más grandes, hasta que llegó a la Feria del Libro de Venezuela y al Teresa Carreño, donde compartió con raperos de diversas nacionalidades. Su más reciente show fue el 12 de julio, en un homenaje a Canserbero en Maracay, para, finalmente, triunfar en el escenario del festival. “La respuesta del público fue gratificante durante el tributo. Sabía que era yo misma en la tarima y que eso es lo que quería demostrar, por lo que decidí llevarlo al festival. Eso sí, quería ser yo, mi pista y yo cantando lo que quería decir”, manifestó.

Contadora pública egresada de la Universidad Central de Venezuela y también futbolista profesional, AfreeKA llegó a Festival de Música Urbana interesada por la categoría Mejor Mensaje, que en la pasada edición ganó Ana Tof. Se propuso triunfar en ese renglón.

Interpretó cuatro canciones en tarima, donde fue lo más auténtica posible. Y, aunque no lo hace con frecuencia, lloró cuando escuchó su nombre como ganadora del festival. “No sé qué me pasó en ese momento, no podía creer lo que había logrado y sentía ganas de llorar... Poco después de que pasó todo fue que entendí por qué había llegado a este punto; confié en mi talento y en mi mensaje. Por eso gané”.

Han pasado dos semanas desde entonces y su objetivo es el mismo: hacer música con propósito, inspirar y motivar a través de sus letras.

Para Ángeles Moreno la música siempre ha sido un hobby al que decidió poner pausa un tiempo porque asumió que tenía que estudiar para poder vivir. Hoy trabaja como contadora pública de una asociación de fútbol. “Soy creyente de que debemos dedicarnos a lo que somos buenos, más allá de cumplir sueños. Al convivir con gente ruda en El Retiro, el barrio de donde vengo, desarrollé habilidades deportivas que me permitieron jugar en el equipo de la UCV”, dijo.

Reconoce que el apoyo de su familia y seguidores ha sido fundamental para alcanzar sus objetivos. Su nombre dejó de ser anónimo. Su futuro, aunque incierto, promete. “Tengo compromisos con las organizaciones que me premiaron, pero no se aún cuándo podría dedicarme a esto. Sin embargo, están surgiendo cosas muy buenas con el rap; está demandando mi atención después de todo este tiempo, así que, creo, llegó la hora”, reconoció.