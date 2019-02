Adriana Azzi revela qué deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Acciones.

Número de suerte: 528.

Exceso de actividades, será estresante. Pasarás un día escuchando mucha música. Alguien del extranjero regresa. Firmas. Celebraciones y copas por un logro. Te vuelves a levantar. Enemigo de los que no te apoyaron.

Trabajo: Harás cosas que no esperabas para ganarte el dinero que necesitas.

Salud: Gripe. Resfriado.

Amor: Alguien te hace un reclamo y no sabes qué hacer. Nuevos amores.

Parejas: Éxito en lo que haces. Cambias un horario que te favorece. Triunfos.

Solteros: Controla tus exigencias. Se abren los caminos a nuevas relaciones.

Mujer: Firmas que se concretan. Cancelas deudas pendientes. Retorno.

Hombre: No te dejes engañar por una mujer. Necesidad de afecto. Éxitos.

Consejo: Recuerda de dónde vienes, no maltrates a otros.

TAURO

Palabra clave: Atención.

Número de suerte: 615.

El camino está abierto. Sigue tu rumbo, nada te detendrá. Te conectas con el extranjero. Una persona delgada de cuidado con un negocio que no funciona. Puedes tener una pérdida. Sé el dueño de tu destino. Armonizarás y cambiarás.

Trabajo: No dejes pasar las oportunidades. Tomas una decisión.

Salud: Dolores en los músculos.

Amor: Debes entender un poco más a tus seres queridos. Un nuevo amor.

Parejas: La prosperidad y evolución económica llegan para ti. Un golpe.

Solteros: Compras con niños. Lucha interna. Llega el final de algo. Logros.

Mujer: Aprenderás a escuchar. Aclaras los términos de un viaje de ida y vuelta.

Hombre: Alguien pregunta si es seguro hacerlo. Deseos de concretar libertad.

Consejo: Nunca es tarde para soñar.

GÉMINIS

Palabra clave: Prioridades.

Número de suerte: 916.

Experimentarás una libertad que no esperabas. Debes creer más en ti. Obstáculos internos en un grupo. Deja lo negativo, suéltalo. Busca ayuda en la familia. Compartes una comida especial. Una llamada o correo del extranjero.

Trabajo: El dinero no lo es todo. Pon más cuidado en el sitio donde trabajas.

Salud: Cuidado con la acidez.

Amor: No sientas miedo a la entrega. No digas mentiras ni engañes a nadie.

Parejas: Hay estancamiento de capitales. Conflicto con una mujer.

Solteros: Deja el pasado. Luchas por lograr la tranquilidad en tu casa.

Mujer: Bienestar en tu casa por negocio que logras concretar. Inversiones.

Hombre: Hecho curioso en un ascensor. Viajes de ida y vuelta. Buena imagen.

Consejo: La humildad es importante.

CÁNCER

Palabra clave: Afecto.

Número de suerte: 059.

Embarazo en la familia con alegría. Mudanzas forzadas. Cambios inesperados. Comparte más con tus hijos. Disfruta con tu familia en todo momento. Tú solo no puedes hacer las cosas más exigentes. Condecoración.

Trabajo: Algo con un documento que esconden o del que debes estar mosca.

Salud: Cuidado con viejas dolencias. Controla la velocidad con lluvia.

Amor: Estarás con el amor de tu vida. Serás más selectivo con amigos.

Parejas: Debes llegar a la hora que te indican. Harás compras importantes.

Solteros: Éxito lento pero seguro. Paseo a la playa ida y vuelta. Abrazos y besos.

Mujer: Diversión cerca de tu casa. No descuides a tu pareja. Economizar.

Hombre: Cuidado con malestar. Exceso de comida y de sol. Días positivos.

Consejo: La verdad te ayuda a liberarte.

LEO

Palabra clave: Lealtad.

Número de suerte: 617.

La vida te da una nueva oportunidad, no la pierdas. Te cansarás de lo mismo, por ello debes innovar. Buscas un cambio pero cuidado con las decisiones apresuradas, tú sabes que no te convienen. Deja el mal humor.

Trabajo: Busca la claridad en lo que estás necesitando. Decisión favorable.

Salud: Evita comidas rápidas.

Amor: Cuidado con las personas de tu entorno. Lo perfecto no existe.

Parejas: Irás a un lugar de montaña donde disfrutarás. Control de situación.

Solteros: Logros de metas. Compra de carro de comida. Diversiones. Atuendo.

Mujer: Sal de la rutina pero valora tu tiempo. Buscas un cambio.

Hombre: Busca la tranquilidad para ti y tus hijos. Inicias un nuevo negocio.

Consejo: No dejes que el tiempo pase.

VIRGO

Palabra clave: Cariño.

Número de suerte: 345.

No discutas con los demás. Báñate con agua de pétalos de rosa y perfume. Dinero que llega. Cuidado con salidas nocturnas con otras personas. Alguien te dirá que se encarga de algo. Te harán una invitación especial. Remembranzas.

Trabajo: La abundancia en esta semana. Nuevas oportunidades. Sorpresas.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Surgen dualidades sentimentales. Verás que no hay claridad pero sigues.

Parejas: Se aclara algo doloroso que pasó en un edificio. Noticia alentadora.

Solteros: Considera un aprendizaje todo ese dolor. Nuevas etapas. Cambio rápido.

Mujer: Inicias un nuevo negocio. Harás una inversión y abrirás un negocio.

Hombre: Algo con una persona recién conocida que debes evitar. Triunfo.

Consejo: No te detengas, sigue adelante.

LIBRA

Palabra clave: Relación.

Número de suerte: 008.

Le quitas la careta a uno que se hace pasar por tu amigo. Debes prepararte para proyectos familiares. Cambios en tu vida, te comprometes. Familiar enfermo por mala alimentación. Hecho curioso con oro. Estarás escondido o alejado.

Trabajo: No te desconectes de la fuente de la abundancia. Reflexiones.

Salud: Problemas circulatorios.

Amor: Estarás pasando por momentos cruciales. Deja las guerras personales.

Parejas: Demoras en planes de inversión. Viaje al extranjero por negocio o escape.

Solteros: Proyecto que no se da si no buscas apoyo o llegas a un acuerdo.

Mujer: Debes hacerte los exámenes que te pidieron. Reconocen tus méritos.

Hombre: Estarás en la búsqueda de un local u oficina. Te liberas de algo pesado.

Consejo: Tú puedes darle fin a tus problemas.

ESCORPIO

Palabra clave: Fidelidad.

Número de suerte: 901.

Escuchas una charla que toca el tema de la salud. Busca el propósito de tu vida, inspírate, motívate y levántate. Baños con flores y esencias fuertes. Dinero que llega a tu vida. Se abre una puerta a nivel laboral. Un plan, un pacto.

Trabajo: Marcha una situación favorablemente. Ganancias por viaje.

Salud: Molestias odontológicas.

Amor: Te decepcionas de un ser querido por cosas pequeñas, minucias.

Parejas: Consigues apoyos. Inicias estudios. Sientes una falta de afecto.

Solteros: Nuevos avances. Te llaman para que seas jurado. Acciones grupales.

Mujer: Firma de nuevos contratos. Momentos armoniosos en tu relación.

Hombre: Pequeños problemas que se resuelven. Sociedad con un hombre.

Consejo: Ten fe en tu éxito.

SAGITARIO

Palabra clave: Amistad.

Número de suerte: 101.

Estarás en un salón de clases. Te tocará ayudar a una persona extraña en la calle. Viajes de ida y vuelta. Cambios de moneda extranjera. Salen de tu vida personas negativas. Te ofrecen un cupo universitario. Golpe de suerte. Magia.

Trabajo: Tomas decisiones, aclaras lo que quieres. Grandes metas. Presiones.

Salud: Dolores en el cuello. Somnolencia.

Amor: Romance imprevisto. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan. Ansiedad.

Parejas: Desacuerdos pasajeros. Sentirás gran admiración por tu pareja.

Solteros: Tranquilo, después de la tormenta sale el sol y brilla para ti.

Mujer: Ten confianza en ti misma y en lo que haces. Soluciones rápidas.

Hombre: Cada quien tiene sus propios problemas. Algo con batería. Locura.

Consejo: Vence tus temores.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 712.

Algo con aguas aromáticas. Cuidado con tu mal humor. Compras por reunión. No te disgustes con gente que no conoces. Compra de ropa. Algo importante para tu familia. No haces lo que te ordenan, te pones rebelde. Disgusto con amigo.

Trabajo: Viajes por trabajo. Molestias con jefe o compañero. Nuevas ideas.

Salud: Cuídate la circulación, las venas.

Amor: Algo nuevo llega a tu vida. Afán por hacer realidad tus sueños. Descontrol.

Parejas: Celebración por matrimonio. Cuidado con los cambios bruscos.

Solteros: No descuides tu negocio. Compras urgentes. Recuerdo del pasado.

Mujer: Compra de muebles, alegrías. Llega un dinero. Venta de vivienda.

Hombre: Una mujer te reclama algo que tiene que ver con mascota. Incertidumbre.

Consejo: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

ACUARIO

Palabra clave: Juegos.

Número de suerte: 305.

Algo con una guitarra o clases de música. Hecho curioso con una velada sorpresa. Un mensaje especial y espiritual. Haces un viaje con amigos. Algo con un carro cerca de tu casa. Cambio de ropa. Inicias estudios.

Trabajo: Ten tranquilidad para que todo salga bien. Te unes a un compañero.

Salud: Cansancio al caminar.

Amor: Te sentirás orgulloso de lo que haces. Una mujer que espera por ti.

Parejas: Debes reflexionar y analizar tus opciones. Pon en la balanza tus dudas.

Solteros: Dudas de propuestas atractivas. No permitas que nadie te manipule.

Mujer: Cuidado, no hagas tantas cosas al mismo tiempo. Malestar pasajero.

Hombre: El tiempo lo dice todo. Te pondrán a elegir por otros. Busca ayuda.

Consejo: Necesidad de ser más positivo.

PISCIS

Palabra clave: Tolerancia.

Número de suerte: 281.

Gran claridad. La rueda de la fortuna dice que estarás en movimiento, lo que estaba estancado ahora fluye. Acuérdate de que algunas veces estamos en baja, otras en alta. Buenas energías. Gran felicidad. Triunfos y logros. No mires para atrás.

Trabajo: Un buen momento para compartir. Nuevas oportunidades.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Abierto a nuevas relaciones. Te mantienes al margen de una situación.

Parejas: Cambio de actitud de tu pareja. Alegrías. Inicias una nueva vida. Caridad.

Solteros: No puedes depender de otras personas para hacer lo que quieres.

Mujer: Alguien que se aprovecha. Se termina algo que no te gustaba hacer.

Hombre: Decisiones que tomas en tu casa por la familia. Sales de la rutina.

Consejo: Atrévete a romper ataduras.