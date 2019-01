Adamari López regresó a las pantallas luego de problemas de salud

La actriz Adamari López está recuperada de la influenza que la mantuvo fuera de sus labores como presentadora del programa Un Nuevo Día.

Hoy a su regreso al programa, la puertorriqueña habló sobre su estado de salud y de todos los sentimientos que la embargaron durante su convalecencia.

“Lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosis, pero no era la razón principal, tenía una influenza, había pasado demasiado tiempo, los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, y parecía como si estuviesen tratando un paciente con sida y con una enfermedad terminal”, dijo la actriz.

Cuando despertó de su estado, la actriz únicamente ansiaba reunirse con sus familiares.

“Lo primero que vi fue la foto de mi hija, al frente, con una pared, con muchos crucifijos, con muchos cuadros de los amiguitos de Alaia que me habían pintado y solo pensaba, sácame de esto Papá Dios. Sácame de esto para poder estar con mi hija. Era lo único que yo pedía. Era lo único que yo quería, estar con mi hija y con mi familia”, indicó.

El 21 de diciembre López anunció la fecha de su regreso del descanso ordenado por sus médicos para recuperarse de la condición que la mantuvo un tiempo hospitalizada y luego en su hogar.