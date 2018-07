Acusaron a director del grupo televisivo CBS de acoso sexual

Los directores independientes del grupo televisivo estadounidense CBS iniciaron una investigación interna en contra de Leslie Moonves, presidente ejecutivo de la cadena, luego de las acusaciones de acoso sexual.

La revista The Hollywood Reporter informó este viernes que The New Yorker estaba preparando un artículo sobre acusaciones contra Moonves, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, por su comportamiento sexual inapropiado.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Moonves presuntamente besó y tocó a varias mujeres sin su consentimiento por varias décadas.

Luego de que la información se hiciera pública, el grupo difundió un comunicado. "Los directores independientes de CBS se comprometen a investigar cualquier queja por la violación de las normas internas de la compañía sobre el tema", indicó el texto.

"Una vez que se complete esta investigación, que incluye cargos que datan de varias décadas, la junta estudiará sus hallazgos y tomará las medidas necesarias", agregó CBS.

El patrimonio neto de Moonves asciende a los 700 millones de dólares y señala que es uno de los CEO mejor pagados de Estados Unidos.

Moonves se unió al grupo CBS en 1995 y fue ascendido a director en 2003. Durante su trayectoria, estuvo a la cabeza de éxitos como The Big Bang Theory, Everybody Loves Raymond y CSI: Crime Scene Investigation.