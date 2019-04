Actriz Charlize Theron reveló que su hijo es transgénero

La actriz sudafricana Charlize Theron confirmó que su hijo de siete años, que fue adoptado cuando era pequeño, y que fue presentado al mundo como un bebé hombre, es transgénero.

"Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que me miró cuando tenía tres años y me dijo: '¡No soy un niño!'", declaró Theron al diario británico The Daily Mail.

La ganadora del Oscar a Mejor Actriz ("Monster") ha estado criando a Jackson como una niña y, de hecho, le pone vestidos, faldas, le trenza el pelo, entre otras cosas. La sudafricana dijo al medio citado que no solo está criando a Jackson como una niña, sino que asegura que es una niña al igual que su hermana menor de tres años, August. "

Así que ahí lo tienes, tengo dos preciosas hijas que, como cualquier padre, quiero proteger y ver prosperar. Ellas nacieron como son y exactamente en el lugar del mundo donde ambas se encontrarán a sí mismas a medida que crecen, y les corresponde a ellas decidir quienes quieran ser, no soy yo quien debe tomar esa decisión", señaló Charlize Theron.

La actriz luego añadió que cree que su trabajo como madre es amarlas y asegurarse de que tengan todo lo que necesitan para ser quienes quieran ser. "Haré todo lo que pueda para que mis hijas tengan ese derecho y se las proteja acorde a eso", enfatizó.

Theron adoptó a Jackson un par de años después de que terminara su relación de ocho años con el actor irlandés Stuart Townsend. En 2013 comenzó a salir con Sean Penn, se comprometieron en 2014, y terminaron su relación en 2015.