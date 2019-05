El elenco de actores de Las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian se reunió después de muchos años para una cena el jueves pasado.

La fotografía donde posaron los actores fue compartida en Instagram por Ben Barnes, quien interpretó al príncipe Caspian en el largometraje que se convirtió en la décima película más taquillera de 2008.

William Moseley, Anna Popplewell, Georgie Henley, Ben Barnes, Alina Phelan Ballou y el productor Andrew Adamson lucieron contentos en la imagen.

“Where Are You Skander?”, escribió el actor haciendo referencia a la estrella del filme, Skandar Keynes, quien dio vida a Edmund Pevensie y quien aparentemente no pudo asistir a la velada.

La producción audiovisual donde participaron los actores fue la secuela de Las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario (2005), la cual está basada en los libros de fantasía de C. S. Lewis.

Actualmente, Georgie Henley protagoniza The Spanish Princess, William Moseley participó en The Royals, Anna Popplewell actuó en Reign y Ben Barnes obtuvo algunos roles en The Punisher y Westworld. Cabe señalar que Skandar Keynes ya no trabaja como actor, sino como asesor político.