El actor y rapero Earl Simmons es sentenciado a un año de cárcel

Un juez de Estados Unidos condenó el miércoles al rapero DMX, conocido por su canción "Party Up (Up in Here)", a un año de prisión por fraude fiscal.

El rapero y actor de 47 años, cuyo verdadero nombre es Earl Simmons, se declaró culpable en noviembre de evadir 1,7 millones de dólares. El miércoles se le ordenó pagar 2,3 millones en restitución al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los fiscales dijeron que la estrella eludió sus deberes fiscales al vivir virtualmente de dinero en efectivo, sin mantener cuentas bancarias ni presentar las declaraciones requeridas al IRS.

Aseguraron que incluso amenazó con abandonar su papel en el show de telerrealidad "Couples Therapy" cuando el departamento de nómina dedujo impuestos de sus cheques.

Con su voz profunda y letras oscuras, a menudo violentas, DMX se volvió una gran estrella del hip-hop a fines de la década de 1990.

Ha enfrentado frecuentes problemas legales con cargos que incluyen crueldad hacia los animales, posesión de drogas y falta de pago de manutención infantil.

Su canción de 2000 "Party Up (Up in Here)" es su obra más identificable y aparece a menudo en películas, más recientemente en la nueva versión de "Cazafantasmas".