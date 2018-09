Actor colombiano mostró supuestas agresiones por parte de Eileen Moreno

Alejandro García, actor colombiano difundió una imagen en su cuenta de Instagram como parte de una serie de pruebas para defenderse de las acusaciones de la actriz colombiana, Eileen Moreno, quien aseguró que fue agredida por él.

En la fotografía se puede observar que los brazos y las piernas, presuntamente del actor, tenían varios rasguños. García señaló que las heridas fueron causadas mientras dormía.

Agregó que no publicó las fotografías para justificar las acusaciones de la actriz.

“No estoy justificando nada pero estas fueron las heridas mientras dormía. Estas fotos fueron tomadas el 24 de julio de 2018 y las que están en la carpeta del juicio. No a ningún tipo de violencia. Eileen Moreno no representa al maltrato a las mujeres, no representa a las mujeres. Respeto por las verdaderas víctimas, abajo las banderas falsas de las oportunistas”, comentó García.