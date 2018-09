Actor colombiano se defendió sobre acusaciones de maltrato a su ex pareja

Después de que se conocieran las graves denuncias que hizo la actriz Eileen Moreno, en la que señaló haber sido víctima de maltrato por parte de su ex pareja, el actor Alejandro García, el artista salió a hablar de las acusaciones en su contra en Twitter.

"Hola volví, voy a dar mis declaraciones muy pronto, quería privacidad por respeto y no entorpecer las investigaciones que realizan las autoridades, ya que divulgar información en materia penal es un delito".

Hola volví, voy a dar mis declaraciones muy pronto, quería privacidad por respeto y no entorpecer las investigaciones que realizan las autoridades, ya que divulgar información en materia penal es un delito! @WRadioColombia @NoticiasCaracol #EileenMorenoMiente @LaRedCaracol

— Alejandro Garcia M (@AlejandroGar21) September 13, 2018

En la publicación, García dijo que “es increíble que hablen tanto de mí sin ni siquiera escucharme y sin un fallo”. De igual forma compartió un audio en la que se escucha una discusión entre los dos actores.

El artista colombiano posteriormente puso en sus redes sociales la imagen de un video de Youtube, el cual ya no se encuentra en la plataforma, que era la grabación completa del día de la agresión.

Los comentarios de Alejandro García fueron duramente criticados por los usuarios en la web, debido a la gravedad del ataque del que fue víctima la actriz, quien tuvo que someterse a varias cirugías por las lesiones en la nariz y una fractura en la órbita del ojo derecho.

Eileen Moreno denunció la agresión el pasado miércoles en una entrevista con Vicky Dávila en la W Radio, en donde narró que el hecho se registró el pasado 23 de julio, en México.

La actriz indicó que desde mayo pasado estaba saliendo con García, a quien conoció en Colombia, poco antes de viajar a México en busca de oportunidades laborales. El día de la agresión, señaló Moreno, tenían una fiesta en la casa y García le exigió a su novia que le mostrara los mensajes que tenía en su celular. Al ella negarse, él le arrebató el equipo y empezó a tratarla mal.

La artista colombiana señaló que en ese momento García la arrastra por el piso. “Él me tiró al ascensor y me dio un golpe en la cara. Seguí gritando. Me da otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces más me pateó y me pegó en la cara”.

Alejandro García publicó en su Instagram un supuesto fragmento de la grabación del día de la agresión.