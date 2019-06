La abstracción y la historia se encuentran en un mismo lugar

Caracas no ha muerto. Vive en cada lienzo, trazo, composición, obra y museografía que se exhibe. La ciudad no ha dejado de respirar. Quizás ahora lo hace a otro ritmo, uno más lento y pesado, pero su corazón no ha dejado de latir y la capital no ha dejado de inspirar a quienes la habitan, aun en la peor de las circunstancias.

Espacio Monitor inauguró el 16 de junio las exhibiciones CCS, del artista plástico Javier León, y Kozmogónia, de Dagor (Fabián Solymar). En un mismo espacio conviven, hasta el 4 de agosto, dos narraciones en diferentes formatos. La obra de Dagor es abstracta y captura de inmediato la atención de quienes cruzan la puerta de la galería por su tamaño, colores vibrantes y formas peculiares; en cambio, León propone una visión histórica sobre la modernidad de Caracas a través de una colección de libros, planos, postales, tarjetas telefónicas y estampas.

Kozmogónia es una palabra húngara que define la narración mitológica sobre el origen del universo y la humanidad. Dagor presenta cinco murales en acrílico y aerosol de gran tamaño: Káosz (caos), Fény (luz), Sötét (oscuridad), Megbízás (orden) e Isten (Dios). Luego está Morphos, cinco cuadros que continúan explicando el origen del universo y el hombre. Finalmente, y con un tamaño aún menor, presenta una serie de piezas en acrílico sobre MDF, Abstracción y Dinamikus.

Esta exposición surgió “de la nada”, afirma Dagor. A este artífice le tomó dos semanas crear su propio universo. Sin embargo, ha trabajado durante años en el concepto. “Yo vengo del grafiti, no soy artista plástico. Soy licenciado en Computación, pero hago murales en la ciudad. He hecho tantos que ya tengo un lenguaje que me permite plasmar las ideas en cualquier espacio físico. Mi trabajo, claro, tiene influencias de ciertas corrientes artísticas, pero lo hago a través de una técnica urbana”.

A partir del plano de Caracas del gobernador don Juan de Pimentel, realizado en el año 1578, se construye la exhibición CCS. La retícula fundacional de la ciudad es lo último en desaparecer y Javier León lo sabe. Lleva diez años trabajando sobre la memoria de la ciudad y su paso por la modernización del siglo XX, y demoró seis meses en la construcción de esta exposición.

“Esto es un archivo abierto. Todo parte de un proceso de investigación sobre Caracas; además, soy un acumulador compulsivo y de ahí tomé elementos para mis obras. Hay 150 libros, un collage con tarjetas telefónicas, planos de edificios icónicos que se remontan hasta el siglo XIX, planos de Caracas, postales que giran en torno al Centro Simón Bolívar y otras obras que descubren la cultura e historia de la capital que aún vive”, comenta León.

Su CCS está compuesta a modo de suvenires que recuerdan cómo ha cambiado la ciudad a través de los años. Son elementos reveladores y nostálgicos de un mundo que parecía predecir un futuro brillante al que los últimos veinte años le negaron toda posibilidad.

CCS y Kozmogónia

Espacio Monitor, Centro de Arte Los Galpones

Martes a sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Domingo: de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Hasta el 4 de agosto

Entrada libre