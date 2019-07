Abogada venezolana es la nueva sensación de la moda brasileña

La nueva estrella de la moda brasileña nació en Caracas. Se llama Patricia Jurado y dejó Venezuela hace tres años en busca de nuevas oportunidades, pues trabajar como abogada se convirtió en una realidad prácticamente imposible debido a la crisis. Su primer destino fue México. El año pasado aterrizó en Brasil y estuvo cuatro meses. Regresó a su tierra natal, pero en abril volvió y se estableció en Sao Paulo. Llena de curvas, se convirtió en una apuesta de Joy Model, la misma agencia que se encarga de la carrera de Lais Ribeiro , uno de los principales ángeles de Victoria's Secret.

—¿Suele volver a su país?

—No tan a menudo como quisiera. Debido a la crisis, no hay vuelo directo y el boleto es muy caro. Vengo de una familia de clase media, lo que me dio una buena educación. Me obligaron a abandonar mi tierra porque no tenía acceso a cosas básicas como atención médica, alimentos, seguridad y un salario digno. La hiperinflación ha hecho que las cosas cuesten hasta cinco veces por encima del valor real. Lo que ahora deseo de corazón es que toda esta situación política se resuelva, porque mi pueblo está sufriendo.

—¿Habla portugués con fluidez?

—No correctamente, pero me defiendo. No tuve la oportunidad de tomar clases, pero me gusta mucho el idioma y me encanta hablar con la gente para mejorar más y más.

—¿Tiene una modelo brasileña favorita?

—Lais Ribeiro. Es una mujer que luchó duro por sus logros en el ámbito profesional y personal. Es una chica que abandonó el noreste de Brasil para ser reconocida en todo el mundo como un ángel de Victoria's Secret. ¡Eso me inspira!

—Dicen que usted, una venezolana, es la nueva bomba de la moda brasileña. ¿Se considera sexy y poderosa?

—Estoy sorprendida y agradecida de que tengan esa visión de mí. Cuando haces lo que amas, terminas reflejándolo de una manera positiva. Me considero una mujer que lucha por alcanzar sus metas, lo que no ha sido una tarea fácil porque soy extranjera.

—¿Cómo explicar la belleza de la mujer venezolana? Siempre están entre las más destacadas en los concursos de belleza ...

—La belleza venezolana tiene mezclas. Tenemos influencias de muchas colonias como la española y la italiana. En mi caso, soy de ascendencia libanesa y colombiana. Pero los venezolanos se destacan en los concursos no solo por su belleza sino también por su actitud.

–¿Todavía piensa en ejercer como abogada?

—Me gradué en Derecho en Venezuela y, por lo tanto, no puedo ejercer en Brasil. En este momento estoy centrada en mi carrera de modelo. Pero me gustaría volver a trabajar en mi área en el futuro.

—¿Qué espera de la vida?

—Quiero hacer una diferencia en la vida de las personas, me gusta involucrarme con causas sociales. En Brasil, por ejemplo, un amigo me invitó a participar como voluntaria en el Instituto RAFA (Instituto de Rehabilitación y Apoyo para Familias Autistas). Como mujer, sueño con casarme y tener a mi familia.