Harvey Weinstein el productor de cine acusado de varios delitos sexuales, ha sido parcializado por el movimiento "Me Too" y la emoción que genera, dijo este jueves su nueva abogada, Donna Rotunno, tras una vista ante el juez en la que se confirmó que ejercerá su defensa.

Weinstein, de 67 años de edad, acudió la mañana este miércoles a un tribunal de Nueva York para hacer oficial ante el magistrado James Burke el que es ya su tercer equipo legal desde que fue arrestado en mayo del año pasado, y apenas dos meses antes del juicio que comenzará el 9 de septiembre.

Ahora cuenta con los abogados Donna Rotunno y Damon Cheronis, que han prometido a Burke que no intentarán demorar el juicio, programado inicialmente para el 3 de junio y retrasado a septiembre, informó el medio especializado Deadline.

Rotunno dijo hoy que ambos se sienten honrados de representar al Weinstein y argumentó que, como mujer, será capaz de analizar efectivamente a las testigos ante el jurado, además de criticar el impacto del movimiento contra el acoso sexual Me Too en el caso de su cliente.

"Los movimientos permiten que las emociones predominen", afirmó al salir la abogada, para quien el Me Too ha sometido a Weinstein: "La emoción por este caso ha tomado las riendas. Hay una verdad sobre la que no han informado", expresó.

Weinstein acudió al tribunal vestido con un traje y corbata oscuros y cojeando visiblemente mientras caminaba rodeado de agentes de policía, aunque sin las manos esposadas.

La defensa del productor está conformada por Rotunno y Cheronis, y los abogados Marianne Bertuna y Arthur Aidala, que ha trabajado con el rapero 50 Cent o con el fundador de Fox News, Roger Ailes, entre otros clientes de alto perfil.

El productor se enfrenta a cargos presentados por dos mujeres, una que lo acusa de haberla violado en un hotel de Manhattan en 2013 y otra que asegura que Weinstein le practicó sexo oral a la fuerza en su casa en 2006, acusaciones de las que se ha declarado inocente.

La abogada Gloria Allred, que representa a una de las denunciantes, rechazó la idea de que Rotunno se pueda mostrar agresiva con las supuestas víctimas solo por ser mujer y reiteró que ellas alegan que las relaciones sexuales con Weinstein no fueron consensuadas.

"Cuando una mujer va a la habitación de hotel de un hombre, eso no le da permiso para violar y entonces culpar a la víctima porque ella fue allí”, indicó Allred, citada por el diario Newsday.

Tras desligarse el pasado enero del letrado Ben Brafman, que lo asistió desde su arresto en mayo de 2018, Weinstein contrató a un “dream team” que incluía a Ronald Sullivan y Jose Baez, conocidos por casos de alta importancia en Estados Unidos, pero también ellos han acabado desvinculándose de él.

Sullivan, que trabajaba en la Universidad de Harvard, dejó su puesto de defensor por las protestas que generó en esa institución su aceptación para representar a Weinstein, mientras que Baez pidió al juez el mes pasado que lo liberara del caso debido a la mala comunicación con su cliente.