Los métodos de pago es uno de los puntos de más relevancia en el mundo del juego virtual. Los usuarios analizan muy bien y deciden por qué sistema van a decantarse en función de sus intereses. Muchos coinciden en su decisión, ya que los motivos porque jugadores prefieren Paypal en casinos online son varios.

Las regulaciones fiscales de los estados o las comisiones que cobran los bancos convencionales han llevado a los usuarios de juego online a buscar fórmulas alternativas para mover su dinero entre su cuenta bancaria y su cuenta en la web de casino. Una de estas opciones que ha ganado adeptos de forma progresiva durante los últimos años es PayPal. Un sistema virtual que funciona a nivel mundial con una rodada trayectoria y que cuenta con millones de clientes en todo el mundo. Es uno de los métodos de pago preferidos por los jugadores, sobre todo en países hispanos como Venezuela y otros de Sudamérica o España. Sus facilidades en la gestión del dinero, a diferencia de los bancos convencionales, es lo que ha llevado a la mayoría de casinos online y portales de apuestas a incluir PayPal como una de las opciones para mover el dinero. Es, además, un sistema rápido y seguro, dos características imprescindibles en la gestión de pagos de este sector. Es, para muchas empresas del juego virtual, una garantía de fiabilidad y seguridad, aspectos que son altamente valorados por los clientes.

Uno de los objetivos que buscan los jugadores utilizando este tipo de métodos es eludir los controles fiscales, más habituales en otro tipo de entidades bancarias. PayPal es un programa online que gestiona dinero, pero no entra en otros asuntos como el riesgo del juego o los problemas derivados que pueden causar entre los jugadores. La situación ha llegado a este punto y PayPal ha sido acusado de permitir jugar a personas con problemas financieros o relacionados con la adicción. Hablan de cantidades que alcanzan los 200.000 dólares al día. Este camino ha permitido a usuarios con este tipo de problemas eludir los límites bancarios y gastar dinero en juego de forma irresponsable.

Exigencias desde la clase política

Algunos miembros del Parlamento británico y expertos han pedido a PayPal que controle esta situación e impida el acceso a los casinos online y las apuestas deportivas a usuarios con trastornos; ya que podrían perder grandes cantidades de dinero y llegar incluso a la bancarrota. La respuesta de la compañía, que siempre ha tratado de mantener una relación estrecha y de colaboración con los principales gobiernos, ha sido de colaborar y buscar soluciones para evitar que estos riegos se maximicen. La preocupación por parte de las instituciones ha llegado al punto que el Departamento británico de Digital, Cultura, Medios y Deportes ha planteado que la Comisión de Juegos de Azar podría incluir a los proovedores de pagos, como el caso de PayPal, en su lista de elementos a inspeccionar y controlar en el proceso de control de los juegos de azar que requieren de tarjeta de crédito.

La facilidad para mover dinero es una de las claves de PayPal que ha conquistado a millones de usuarios en todo el mundo, independientemente de que su destino sea el juego u otros intereses y negocios. El programa permite que se transfiera dinero entre personas mediante un correo electrónico.. Cada cuenta en este banco online está asociada a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, por lo que los usuarios pueden utilizar PayPal para realizar compras online o incluso para retirar dinero de un cajero automático. En caso de tener saldo cero, entonces el dinero que se gasta se cobra automáticamente del banco. Muchas empresas nuevas, ahora también mediante aplicaciones móviles, han adoptado este sistema y copiado la idea inicial para llevarla a cabo y ofrecer estas mismas ventajas a sus clientes.

Separación entre Ebay y PayPal

El avance de PayPal en cuanto a libertad bancaria dio un paso de gigante en septiembre de 2014, cuando la compañía de comercio electrónico eBay Inc, pionera en este sector, tomó la decisión de realizar una separación entre su portal de compra-venta y subastas eBay y el sistema de pagos PayPal. Un movimiento que llevó a este segundo a un camino en solitario. La competencia en el sector de los pagos virtuales es lo que empujó a Ebay Inc a dar total autonomía a PayPal, ya que ligado únicamente a un único portal de venta limitaba enormemente sus posibilidades. La entrada con fuerza de Apple y su nuevo sistema de pagos, así como la aparición de nuevos bancos virtuales que cuentan con desarrolladas aplicaciones para teléfonos móviles, fue determinante en esta decisión. El volumen del dinero movido por Ebay es brutal, 85.000 millones de dólares en 2014, cuando el comercio electrónico aún no había dado el salto definitivo. Con este autonomía, PayPal logró adentrarse en nuevos mercados como el de los casinos online, que solo en España mueve más de 12.000 millones de euros al año.