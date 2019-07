La nueva aplicación para adultos

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, por lo que cualquier empresa o negocio de cualquier sector debe estar al corriente de los avances para poder ser competitivo y dar un servicio a los clientes acorde con los tiempos que corren.

A menudo se piensa que en determinados sectores puede ser menos importante estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, pero lo cierto es que no es así. Hasta los sectores más antiguos pueden beneficiarse, y mucho, de las facilidades que aporta la tecnología.

Un claro ejemplo es el sector del “dating”. Cada vez es más fácil conocer a personas con los mismos gustos, que vivan en la misma zona, o incluso a cientos de kilómetros. Ahora es algo normal, pero hace tan solo 20 años era algo inimaginable para la mayoría de la gente.

También aquellas personas que ofrecen servicios son beneficiadas por estos avances. Gracias a las redes de contactos para adultos como Skokka, siempre que sea mayor de edad, cualquiera puede poner un anuncio ofreciendo lo que deseen.

Gracias a estos sitios web es más fácil que las personas promocionen lo que quieran y probablemente estemos ante un cambio radical en una de las profesiones más viejas del mundo.

Un ejemplo de que los clientes optan cada vez más por este tipo de sitios y menos por salir a la calle es Skokka, uno de los sitios web de contactos de adultos más grande del mundo. Está actualmente presente en casi 30 naciones de diferentes continentes. En cada uno de los países el sitio web tiene un filtro para que los usuarios puedan buscar en su región, ciudad, incluso barrio, en algunos casos.

En las ciudades más grandes de cada país se puede generar hasta la mitad de la totalidad del tráfico de dicho país. Un claro ejemplo de ello es Colombia, donde Bogotá se lleva más de 50% de los usuarios. Es por ese motivo que la oferta de mujeres de compañía en Bogotá es inmensa porque la demanda también lo es.

Es muy fácil poder contactar con un anunciante de Skokka, sea chico, chica y de cualquier orentación sexual. Con solo entrar en el sitio web de anuncios eróticos y utilizar el sencillo filtro que se encuentra en la parte superior. Allí puedes escoger entre varias categorías.

Al filtrar se muestra una variedad de anuncios y al entrar en cada uno de ellos se muestra los diferentes contactos que el propio anunciante ha aportado. Cada vez es más habitual contactar por WhastApp o llamar directamente para poder hablar con la persona que ofrece los servicios antes de contratarla.

La aplicación permite la facilidad con la que el anunciante y el cliente pueden hablar antes de concretar la cita, y que permiten negociar cuáles son exactamente los servicios que se ofrecen y cuáles no, y si hay algún plus por determinadas prácticas, o cuáles directamente no se ofrecen. Esto evita muchos malentendidos posteriores, al evitar servicios poco satisfactorios o situaciones incómodas.

Los servicios a domicilio son cada vez más populares entre las independientes. Aunque también hay muchos usuarios que prefieren ir al domicilio del anunciante.

En definitiva, contratar servicios sexuales ahora es mucho más fácil y cómodo que anteriormente, además de tener una mayor variedad en la que poder elegir, todo ello gracias a sitios como Skokka.