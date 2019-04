Los eSports en Latinoamérica

Los eSports están creciendo a niveles estratosféricos en todo el mundo. Desde este año, en Latinoamérica las dos ligas (CLS y LLN) que existían se unieron en una sola liga de 8 equipos para fomentar este tipo de actividad.

En un informe publicado a mediados del mes de mayo del pasado 2018, aparece China como el país que más ingresos tiene gracias a esta nueva industria con 32.536 millones de dólares, seguido por Estados Unidos 25.426 millones y Japón 14.048 millones. En dicho informe, aparece México en el puesto 12º con 1.418 millones de dólares. Brasil está un puesto por debajo con sus 1.324 millones. Encontramos a Argentina un poco más abajo, más concretamente en el puesto 25º, con 420 millones de ingresos y a Colombia la encontramos en el 34ª posición con sus 291 millones de ingresos. Sobre este reparto, en 2017, la entidad bancaria BBVA señaló que los eSports llegaron ese año a una audiencia de 390 millones de personas y que movilizaba un negocio global de más de 500 millones de dólares.

Dedicarse a los eSports es más que estar sentado delante de una pantalla con un mando. Hay muchos juegos que están triunfando, y precisamente, el próximo 20 de abril se disputará la final del Concurso Internacional de Cosplay de la Gran Final de la Liga Movistar Apertura 2019. A esta cita decisiva han llegado 10 cosplayers, tres de ellos procedentes de Chile (Nata, Natosa y Blazeprop) cuatro finalistas llegan desde Argentina (Reznikov, Pablo (Shuriken Team), Proforce y Shinra), Panamá tendrá un representante (Koka), lo mismo que Colombia (Lobo Molotov) y completa el cuadro Gizeru desde México.

Los eSports se puede decir que llegaron a Sudamérica en 2009 de la mano de Paul 'Monrrow' desde Costa Rica cuando creo la organización Infinity eSports, pero no fue hasta el año 2014 cuando entraron en la competición League of Legends y aquí es donde encontramos al jugador venezolano más importante que es José Pombo, más conocido como 'Relic'. 'Relic' vive en Portugal y forma parte de uno de los equipos más prometedores de Latinoamérica y es jugador profesional de League of Legends más concretamente en la posición de carrilero superior. Precisamente, en nuestro país tenemos a la comunicad LoL Esports Venezuela que es la comunidad organizadora de torneos de League of Legends en Venezuela que lo que buscan es fomentar los eSports dentro de nuestro pais con torneos presenciales y online.

Más allá de las diferencias que existen con los deportes tradicionales, lo que no se puede negar es que los eSports han llegado a un nivel que no nos podíamos imaginar e incluso siguen creciendo. Mucha gente habla de la posibilidad de la presencia de los eSports en Juegos Olímpicos, aunque todavía no está aprobado. A pesar de ello, hay torneos de eSports de un gran nivel organizativo que nada tienen que envidiar a torneos de deportes tradicionales. Dedicarse a esta actividad puede servir para encontrar una vía de escape y así tener trabajo, no solo como jugador, sino también como narrador de esos acontecimientos. En España descata la figura de Ibai Llanos que empezó dedicándose a narrar estas competiciones y ya tiene un gran número de seguidores detrás.