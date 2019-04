Las 10 manos del póker

El póker está ganando mucha popularidad. Se trata de un juego que combina el azar y estrategia. Azar porque los jugadores reciben cartas de manera aleatoria. Estrategia porque, dependiendo de las cartas que el jugador tenga en la mano y de las que haya en la mesa, hay que decidir si apostar más o abandonar la mano. Es la estrategia la que posibilita que no siempre gane la mejor mano. El póker es un juego de faroleo, tenso, en el que los participantes deben jugar con la probabilidad y sembrar la duda en los rivales.

Gran parte de su popularidad actual se debe al trabajo que vienen realizando las casas de juego organizando torneos internacionales en los que hay grandes premios en metálico. Las casas de juego han apostado también por personalidades del espectáculo y los deportes para dar mayor difusión a un juego que no para de crecer. Hay que añadir otro factor al despegue de este juego, la posibilidad de jugar al póker online que ofrecen Betway casino en línea y otras casas de juegos similares. Solo necesitas tener conexión a internet y un dispositivo desde el que jugar. Además, muchos portales permiten jugar al póker online de manera gratuita.

El valor de las manos en el póker

Esta es la escala de valores, de menor a mayor, con los que se juega al póker.

Carta más alta

Cuando ninguna carta se repite, para conseguir una pareja o superior, ni se puede formar una escalera o un color. En ese caso, ganará la mano el jugador que posea la carta más alta, siendo las más alta el as.

Pareja

Se da cuando hay dos cartas iguales y tres diferentes.

Doble pareja

Cuando el jugador posee dos parejas de distinto valor en la mano.

Trío

Supone tener tres cartas del mismo valor.

Escalera

Una escalera se da cuando el jugador tiene 5 cartas consecutivas y no todas las cartas son del mismo palo. El as puede ser la carta más alta o la carta más baja, pero no puede estar en medio de la escalera. Es decir, no puede haber una escalera que sea K, A, 2, 3, 4 u otra similar.

Color

Cuando las cinco cartas que posee el jugador son del mismo palo, siempre y cuando no sean consecutivas –en ese caso se trataría de una escalera de color-.

Full

Supone combinar un trío y una pareja.

Póker

Para tener un póker hay que tener las cuatro cartas del mismo valor..

Escalera de color

Una escalera de color son cinco cartas consecutivas del mismo palo. El as puede ser empleado como la carta más alta o como la más baja, pero no puede quedar en mitad de la escalera. Es decir, si la escalera de color se juega con un as, el as deberá ser la primera carta de la secuencia o la última –en caso de ser la última se considera escalera real de color-.

Escalera real de color

Es la mano más alta de todas. Ninguna mano puede vencer a la escalera real de color. Se da cuando una escalera de color tiene en el as a su carta más alta. Es decir, el jugador debe tener estas cinco cartas: 10, J, Q, K, A; y todas del mismo palo.