El futuro de Kevin Durant

Kevin Durant está en camino para protagonizar uno de los grandes culebrones del año en la NBA. El futuro del alero de los Golden State Warriors, que acaba contrato el próximo verano, ha generado numerosos rumores en los últimos meses que cuestionan su continuidad en la Bahía de San Francisco la próxima temporada.

A pesar de las constantes especulaciones en torno a su figura, la franquicia californiana quiere hacer todo lo posible para retener a una de sus principales estrellas. Un objetivo que parece más complicado después de la tensa discusión que "Durantula" tuvo con Draymond Green al final del último cuarto ante Los Angeles Clippers. Un escenario que ha generado cierta intranquilidad en la nueva dinastía de la mejor liga de baloncesto del mundo puesto que, aunque siguen siendo favoritos en cualquier apuesta en baloncesto online, su salida generaría un nuevo equilibrio de fuerzas en la competición.

El pasado verano, Durant demostró su compromiso con la franquicia de Oakland firmando por 61,5 millones de dólares y renunciando a otros cinco millones con respecto al máximo contrato que podía aspirar con una duración de dos años. Un gesto que permitió a Golden State Warriors liberar espacio salarial para retener a otros jugadores importantes de la plantilla.

El alero se reservó una opción por la que podría desvincularse del equipo en 2019. De hecho, "Durantula" ha expresado en varias ocasiones su idea de valorar todas las opciones antes de tomar una decisión en la próxima agencia libre, por lo que ha dejado la puerta abierta a una posible salida. Ése es el verdadero motivo de la intranquilidad y tensión que existe en el vestuario de los actuales campeones del a NBA.

El alero de 30 años ha aceptado la ingeniería salarial de Bob Myers (mánager general) desde que aterrizó en la Bahía de San Francisco en julio de 2016. Desde entonces, Durant ha perdido varios millones de dólares en sus tres temporadas vistiendo la camiseta de Golden State Warriors.

"Durantula" ha señalado que el próximo verano buscará su gran contrato en la agencia libre: "Lo único que pienso es en todo el dinero que me voy a llevar. Aún no he firmado un contrato así. He visto a otros hacerlo, y me alegro por ellos, pero creo que ahora me lo merezco yo", aseguró el alero al periodista Marcus Thompson

La ingeniería financiera para retener a Kevin Durant

Stephen Curry es el único miembro de Golden State Warriors con un contrato máximo. El base firmó una extensión de contrato por 201 millones de dólares en cinco años durante el verano de 2017 convirtiéndose en el primer jugador de la NBA en romper la barrera de los 200 millones de dólares.

La franquicia californiana tiene espacio salarial suficiente para afrontar otro súper contrato más en la próxima agencia libre. El problema del conjunto de la Bahía de San Francisco es que Klay Thompson también será agente libre el 30 de junio de 2019 y tampoco está dispuesto a perdonar dinero en esta ocasión, aunque siempre ha expresado su intención de seguir en el equipo el resto de su trayectoria deportiva.

Draymond Green es el siguiente en la lista. El ala-pívot quedará libre en el verano de 2020, cuando la ingeniería financiera de Golden State Warriors cuente con fondos muy limitados para ofrecer un contrato acorde a su rendimiento en los últimos campeonatos.

De esta forma, la continuidad de Kevin Durant en la Bahía de San Francisco depende de que jugadores como Green y Thompson rebajen considerablemente sus aspiraciones económicas y acepten extender sus respectivos contratos perdonando varios millones de dólares. Además, Bob Myers tendría que cuadrar las cuentas dejando en el camino a otras piezas de la plantilla como DeMarcus Cousins y Shaun Livingston.

El equilibrio de fuerzas en la NBA

La salida de Kevin Durant de Golden State Warriors afectaría el actual equilibrio de fuerzas establecido en la NBA. Como ocurrió la pasada temporada con LeBron James, la liga de baloncesto se muestra expectante ante la decisión de uno de los grandes nombres de la competición.

Todas las franquicias tienen el convencimiento de que el alero saldrá de la Bahía de San Francisco para firmar el mayor contrato de su carrera deportiva. Todo apunta a que el jugador el jugador nacido en Washington se convertirá en el líder de un nuevo proyecto para no compartir el foco mediático con otra estrella, demostrando a sus críticos que puede conseguir el anillo sin el respaldo de uno de los mejores equipos de la historia del baloncesto.

