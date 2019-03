La diseñadora Gigliola Gómez se reinventó para su nueva colección

La diseñadora de moda Gigliola Gómez aseguró que su conexión con el diseño comenzó desde que era pequeña, pues durante cuatro generaciones su familia se ha dedicado a la confección de ropa.

Gómez se inspiró en su carrera como modelo para realizar su colección. “Mi inspiración son los estampados, las telas coloridas y las flores”, elementos clave para cada vestido o pieza que diseña impregnados de aires frescos, elegantes, y que toma en cuenta la personalidad de las mujeres de los nuevos tiempos, dijo.

La diseñadora ya se encuentra trabajando en una nueva colección para este año, la cual tendrá sport de franelas y short, lo que calificó como un “outfit perfecto para la vida diaria, esa mujer a la que le gusta la libertad y se conecta con la urbanidad de la ciudad, ese estilo trendy y chic”.

La creativa aseguró que es importante concientizar a las mujeres a través de la moda. “La moda ayuda a motivar a las mujeres en una llave que permite alimentarse con mente y cuerpo para lograr sus ideales”, señaló.

Entre los diseñadores que admira están Coco Chanel y Carolina Herrera por la elegancia.

Algunas de sus colecciones son “Caribbean Spring”, “Mystique”, “The Woman”, “Sunset in Cartagena” “The Brezee of Summer” y “Call Me Desert Urban” en las que destacan vestidos, jumpsuitm pantalones, trajes de baño y batas para después del baño.

Con información de nota de prensa